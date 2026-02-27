VIDEO | Un adolescent, de 15 ani, din Alba a FURAT o mașină și a produs un accident rutier: A fost reținut și s-a ales cu dosar penal
Un adolescent, de 15 ani, din Alba a FURAT o mașină și a produs un accident rutier: A fost reținut și s-a ales cu dosar penal
Un adolescent de 15 ani din Cenade a fost reținut de polițiști, după ce ar fi furat autoturismul unui tânăr de 18 ani și l-ar fi condus fără permis, provocând un accident rutier cu pagube materiale.
Incidentul s-a petrecut în noaptea de 25 spre 26 februarie, iar pe numele minorului a fost deschis dosar penal pentru mai multe infracțiuni.
Potrivit IPJ Alba, la data de 26 februarie 2026, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au fost sesizați, de către un tânăr de 18 ani, din localitatea Cenade, județul Alba, cu privire la faptul că autoturismul său a fost sustras.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în noaptea de 25/26 februarie 2026, în jurul orei 02.00, un tânăr de 15 ani, din localitate, ar fi sustras autoturismul în cauză și l-ar fi condus pe o distanță de aproximativ 2 kilometri, provocând un eveniment rutier cu pagube materiale.
Pe numele tânărului de 15 ani, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și distrugere.
Acesta a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. ALMASU MARE, NADASTIA, Strada PRINCIPALA Partial 09/03/2026 09:00 – 09/03/2026 15:00 2. BLAJ-Strada […]
ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat
ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut loc vineri după-masa, în jurul orei 14.30, în Sebeș. O biciclistă a fost acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul din municipiu. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat […]
Echipa de conducere a Curții de Apel Alba Iulia, din nou completă. Judecătorii care ocupă funcții de vicepreședinte după ce posturile au fost vacante
Echipa de conducere a Curții de Apel Alba Iulia, din nou completă. Judecătorii care ocupă funcții de vicepreședinte după ce posturile au fost vacante Începând cu luna februarie 2026, conducerea Curții de Apel Alba Iulia este din nou completă, după ocuparea celor două funcții de vicepreședinte rămase vacante la finalul anului trecut. Funcțiile sunt ocupate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fondul de burse pentru studenții din România, menținut de Guvern la nivelul anului 2025
Fondul de burse pentru studenții din România, menținut de Guvern la nivelul anului 2025 Fondul de burse pentru studenți va...
Impozite 2026 | Guvernul a redus impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi
Guvernul a redus impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport pentru persoanele cu dizabilități și clădiri vechi Guvernul României...
Știrea Zilei
Cauza morții tinerei de 25 de ani din Sebeș: Șoc cardiogen, survenit în urma unui infarct miocardic acut. Precizările Parchetului de pe lângâ Tribunalul Alba
Cauza morții tinerei de 25 de ani din Sebeș: Șoc cardiogen, survenit în urma unui infarct miocardic acut. Precizările Parchetului...
VIDEO | 6 microbuze electrice au ajuns la Alba Iulia: Achiziție realizată în cadrul unui proiect de dezvoltare a sistemului de transport public ecologic
6 microbuze electrice au ajuns la Alba Iulia: Achiziție realizată în cadrul unui proiect de dezvoltare a sistemului de transport...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 09.03.2026-15.03.2026 și suplimentar pentru intervalul intervalul 02.03.2026-08.03.2026 Distribuție...
ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat
ACCIDENT în Sebeș: Biciclistă acroșată de o mașină la intersecția străzilor Călărași și Mihai Viteazul. Trafic îngreunat Un accident rutier...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Opinii Comentarii
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO Imediat după Revoluţie,...
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români Dragobetele, sărbătoare populară autohtonă, specifică îndeosebi zonei de sud a...