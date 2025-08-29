VIDEO | Turta dulce din copilărie, după o rețetă tradițională, la Târgul Turtelor 2025. O familie din Alba deține secretul deliciosului desert transmis de la o generație la alta

Turta dulce din copilărie, după o rețetă tradițională, la Târgul Turtelor 2025. O familie din Alba deține secretul deliciosului desert transmis de la o generație la alta

Vă mai aduceți aminte de turta dulce din copilărie al cărei miros îți inunda nările la fiecare respirație și vă bucura inimile mici de prichindei? Cea înșirată pe ață sau în diferite forme? Am regăsit-o vineri, 29 august 2025, la Drașov, în Comuna Șpring.

Printre producătorii de turtă dulce care participă an de an la evenimentul cu o tradiție de peste 100 de ani, l-am întâlnit pe Iancu Antonie sau Toni, din Alba Iulia, care împreună cu soția sa sunt a doua generație care face dulcele copilăriei. Tradiția a fost preluată de la părinții bărbatului, și ei producători de turtă dulce.

Cu toate că putea să plece la muncă în alte țări, Andrei Iancu a ales să rămână în România și să păstreze tradiția: ”Puteam să plec în alte țări să muncesc, cum fac alți tineri, dar am rămas să păstrez rețeta, să păstrez tradiția și am reușit până acum, mulțumim lui Dumnezeu, să ținem steagul sus și mergem înainte. Suntem a doua generație, înainte au fost mama și tatăl meu, iar acum eu și soția”, a declarat bărbatul pentru ziarulunirea.ro.

În octombrie, Andrei împlinește 40 de ani, iar la târg își amintește că îl aduceau părinții săi de când avea în jur de 10-11 ani. Așa a ajuns să îndrăgească această îndeletnicire și să preia de la părinți tradiția. Firma se numește ”Fetonii și Fiul” și are sediul în Alba Iulia: ”Aveți turtar în Alba Iulia”, spune râzând bărbatul.

Turtă dulce din copilărie, după o rețetă tradițională

Toni mărturisește că lumea încă cumpără lumea turte dulce, iar secretul este cu siguranță rețeta care trebuie respectată pentru a păstra gustul autentic și inconfundabil al turtelor: ”Este făcută în foc de cuptor pe lemne și cu foarte multă dragoste”, mărturisește comerciantul.

Măiestria nu are cine să i-o fure, s-a adunat în anii mulți de când familia lui face turtă dulce, după rețeta transmisă de la o generație la alta. Din mâinile familiei ies turtele dulci, de la inimioare până la diferite forme de animăluțe care mai de care, mai amuzante și mai gustoase.

Turata dulce este băgată în cuptor după ce acesta s-a încins și se lasă doar câteva minute, pentru a nu se arde, apoi fiecare bucată este ornată, devenind astfel micuțe delicioase bucăți de amintire.

Târgul turtelor de la Drașov, atracție pentru cei veniți din străinătate acasă

Târgul turtelor de la Drașov este o atracție pentru cei veniți din străinătate acasă, mulți dintre ei alegând să nu plece spre alte meleaguri până nu trece evenimentul: ”Satele acestea au tentă săsească și mulți vin în cursul verii acasă, în vacanță. Unii chiar nu pleacă până nu e gata târgul la Drașov și pe urmă pleacă spre Germania. Cu ei avem clientela cea mai mare”, spune bărbatul.

Sortimentul cel mai căutat este turta aceasta care cu mărgeluțe, ea este puiul târgului, șiragul care se pune la gât. Anul acesta am făcut pentru Târgul de la Drașov inimioare inscripționate cu numele târgului, dar și căluți și pachete cu miere de albine, cu ciocolată sau cocos Uitați-vă aici cum era turtă. Căutăm să rămânem cu tradiția cât mai mult.

Turtă dulce de la Toni puteți cumpăra și din Talciocul din Alba Iulia, unde acesta este prezent duminică de duminică pentru a vă bucura cu delicioasele deserturi ale copilăriei de odinioară.

