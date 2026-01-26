VIDEO | Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu să fim mai buni de la an la an, dar trebuie să luăm o pauză”

Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu să fim mai buni de la an la an, dar trebuie să luăm o pauză”

Truck Tunning Art, festivalul camioanelor tunate care aduna la Alba Iulia sute de mastodonți și mii de vizitatori și participanți nu se va organiza în 2026.

După șase ediții de succes în Cetatea Alba Carolina, organizatorii Truck Tuning Art a anunțat duminică, 26 ianuarie 2026, că anul acesta festivalul camioanelor tunate nu va mai avea loc.

Timp de șase ani, TTA a fost cel mai așteptat festival de la Alba Iulia, care a reușit să aducă în Cetate un număr impresionant de vizitatori și participanți. Zeci de persoane și-au exprimat regretul că Truck Tuning Art nu va fi organizat, sperând la o continuare de anul viitor.

,,Din 2019 am încercat din greu să fim mai buni de la an la an. Unii spun ca am reușit.

Eu am făcut toate acestea nu pentru faimă, nu pentru celebritate și mai ales nu pentru bani!

Am făcut-o pentru noi, pasionații de camioane, care am dat totul pentru “fiarele” noastre uitând ceva: noi nu suntem de fier!

A venit momentul să vă spunem că anul acesta trebuie să luăm o pauză – pentru ca…. TTA fără mine…nu ar fi la fel!

Prin urmare, vă salut cu respect pe fiecare și să ne vedem cu bine!”, a transmis Florin Tomuța, organizatorul Truck Tuning Art.

,,TTA – Truck Tuning Art a fost și v-a rămâne nr.1 în Festivalurile de Tuning pentru camioane în România. Respectele mele Domnului Tomuța Florin și tuturor participanților la acest festival”, scrie un internaut.

,,Multă sănătate, vă susținem, ați reușit să creați o comunitate și legături între oameni pentru care nu sunteți indiferent, toți cei care au participat sau au vizitat aceste evenimente, vă transmit un gând bun de susținere morală și așteptăm să ne reîntâlnim cu bine, cât mai repede posibil și mai numeroși!”, scrie un participant la festival.

,,Superb ce ați reușit să faceți la Alba Iulia, în Cetate, o îmbinare minunată între istorie și prezent, care chiar se simte! Copiii au fost extrem de încântați, atmosfera a fost plină de oameni frumoși, iar expoziția a depășit așteptările. Ne pare rău că se întrerupe, dar sănătatea e pe primul loc. Vă dorim însănătoșire grabnică și să reveniți cât mai curând, în forță, cu aceeași energie frumoasă!”

,,Chiar dacă în 2026 nu se mai ține TTA, pentru mine și pentru mulți dintre noi rămâne ceva ce nu se șterge. Anul 2024 a fost special nu doar prin camioane și momentele frumoase, ci prin oamenii care au pus suflet acolo. Pentru mine, momentul când mi-ai oferit tricoul a însemnat mai mult decât un gest — a fost o bucurie, o emoție și o amintire pe care o voi purta mereu cu mine.

TTA ne-a adunat ca o familie, ne-a unit prin aceeași pasiune și ne-a lăsat povești pe care le vom spune peste ani. A fost despre respect, prietenie și comunitate, nu doar despre premii. Îți doresc din inimă multă sănătate, liniște și putere mai departe. Respect maxim, prietene, și mulțumesc pentru tot ce ai făcut și pentru tot ce a însemnat TTA pentru noi”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI