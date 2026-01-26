VIDEO | Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu să fim mai buni de la an la an, dar trebuie să luăm o pauză”
Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu să fim mai buni de la an la an, dar trebuie să luăm o pauză”
Truck Tunning Art, festivalul camioanelor tunate care aduna la Alba Iulia sute de mastodonți și mii de vizitatori și participanți nu se va organiza în 2026.
După șase ediții de succes în Cetatea Alba Carolina, organizatorii Truck Tuning Art a anunțat duminică, 26 ianuarie 2026, că anul acesta festivalul camioanelor tunate nu va mai avea loc.
Timp de șase ani, TTA a fost cel mai așteptat festival de la Alba Iulia, care a reușit să aducă în Cetate un număr impresionant de vizitatori și participanți. Zeci de persoane și-au exprimat regretul că Truck Tuning Art nu va fi organizat, sperând la o continuare de anul viitor.
,,Din 2019 am încercat din greu să fim mai buni de la an la an. Unii spun ca am reușit.
Eu am făcut toate acestea nu pentru faimă, nu pentru celebritate și mai ales nu pentru bani!
Am făcut-o pentru noi, pasionații de camioane, care am dat totul pentru “fiarele” noastre uitând ceva: noi nu suntem de fier!
A venit momentul să vă spunem că anul acesta trebuie să luăm o pauză – pentru ca…. TTA fără mine…nu ar fi la fel!
Prin urmare, vă salut cu respect pe fiecare și să ne vedem cu bine!”, a transmis Florin Tomuța, organizatorul Truck Tuning Art.
,,TTA – Truck Tuning Art a fost și v-a rămâne nr.1 în Festivalurile de Tuning pentru camioane în România. Respectele mele Domnului Tomuța Florin și tuturor participanților la acest festival”, scrie un internaut.
,,Multă sănătate, vă susținem, ați reușit să creați o comunitate și legături între oameni pentru care nu sunteți indiferent, toți cei care au participat sau au vizitat aceste evenimente, vă transmit un gând bun de susținere morală și așteptăm să ne reîntâlnim cu bine, cât mai repede posibil și mai numeroși!”, scrie un participant la festival.
,,Superb ce ați reușit să faceți la Alba Iulia, în Cetate, o îmbinare minunată între istorie și prezent, care chiar se simte! Copiii au fost extrem de încântați, atmosfera a fost plină de oameni frumoși, iar expoziția a depășit așteptările. Ne pare rău că se întrerupe, dar sănătatea e pe primul loc. Vă dorim însănătoșire grabnică și să reveniți cât mai curând, în forță, cu aceeași energie frumoasă!”
,,Chiar dacă în 2026 nu se mai ține TTA, pentru mine și pentru mulți dintre noi rămâne ceva ce nu se șterge. Anul 2024 a fost special nu doar prin camioane și momentele frumoase, ci prin oamenii care au pus suflet acolo. Pentru mine, momentul când mi-ai oferit tricoul a însemnat mai mult decât un gest — a fost o bucurie, o emoție și o amintire pe care o voi purta mereu cu mine.
TTA ne-a adunat ca o familie, ne-a unit prin aceeași pasiune și ne-a lăsat povești pe care le vom spune peste ani. A fost despre respect, prietenie și comunitate, nu doar despre premii. Îți doresc din inimă multă sănătate, liniște și putere mai departe. Respect maxim, prietene, și mulțumesc pentru tot ce ai făcut și pentru tot ce a însemnat TTA pentru noi”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN7: Un tânăr de 19 ani a murit şi alte patru persoane au fost rănite după impactul violent dintre un autoturism și un TIR
ACCIDENT MORTAL pe DN7: Un tânăr de 19 ani a murit şi alte patru persoane au fost rănite după impactul violent dintre un autoturism și un TIR O persoană a murit şi alte patru au fost rănite, în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie 2026, în urma unui accident în care au fost implicate un […]
VIDEO | Un localnic din Apuseni, colecție impresionantă de radio-uri: Are peste 200 de aparate, majoritatea funcționale, iar cele mai vechi au fost fabricate în 1939
Un localnic din Apuseni, colecție impresionantă de radio-uri: Are peste 200 de aparate, majoritatea funcționale, iar cele mai vechi au fost fabricate în 1939 „… fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi şi un dram de iubire ca s-o înţelegi” scria Nicolae […]
UPDATE VIDEO | Accident MORTAL pe DJ106G, în Sibiu: O femeie din Alba a DECEDAT după impactul violent dintre două mașini
PLAN ROȘU de intervenție pe DJ106G, în Sibiu: O persoană în stop cardio-respirator și alte șase rănite, după impactul violent dintre două autoturisme Un accident rutier grav a avut loc duminică seara în județul Sibiu, pe DJ106G. O persoană este în stop cardio-respirator după impactul violent dintre două mașini. A fost activat planul roșu de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de precipitații abundente în Alba și alte județe din țară. Cod portocaliu de ninsori și viscol în alte zone
26-27 ianuarie 2026 | COD GALBEN de precipitații abundente în Alba și alte județe din țară. Cod portocaliu de ninsori...
Prețurile la gaze nu vor crește din aprilie 2026, după eliminarea plafonării. Ministrul Energiei: „Aproape avem această garanție”
Prețurile la gaze nu vor crește din aprilie 2026, după eliminarea plafonării. Ministrul Energiei: „Aproape avem această garanție” Ministrul Energiei,...
Știrea Zilei
VIDEO | Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu să fim mai buni de la an la an, dar trebuie să luăm o pauză”
Truck Tuning Art, cel mai mare festival de camioane din România, NU se organizează în 2026: ,,Am încercat din greu...
FOTO | ACCIDENT MORTAL pe DN7: Un tânăr de 19 ani a murit şi alte patru persoane au fost rănite după impactul violent dintre un autoturism și un TIR
ACCIDENT MORTAL pe DN7: Un tânăr de 19 ani a murit şi alte patru persoane au fost rănite după impactul...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier în comuna Săsciori, pe DN 67C: un autoturism s-a răsturnat
ACCIDENT rutier în comuna Săsciori, pe DN 67C: un autoturism s-a răsturnat Un accident rutier a avut loc pe raza...
FOTO | Cum a fost reabilitată din temelii o clădire din Alba pentru a găzdui un centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
Cum a fost reabilitată din temelii o clădire din Alba pentru a găzdui un centru de zi pentru persoane adulte...
Politică Administrație
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu
26 ianuarie 2026: 108 ani de la nașterea fostului dictator Nicolae Ceaușescu Fostul dictator, Nicolae Ceaușescu, ar fi împlinit în...
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Opinii Comentarii
26 ianuarie: Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Xenofont și soția sa, Maria, dar și pe cei doi fii
26 ianuarie: Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Xenofont și soția sa, Maria, dar și pe cei doi fii În...
26 ianuarie: Ziua internațională a soțului. Un bun prilej să îi faceți o surpriză partenerului de viață
26 ianuarie: Ziua internațională a soțului. Un bun prilej să îi faceți o surpriză partenerului de viață Ziua internațională a...