VIDEO | Transapuseana și Drumul Mănăstirilor schimbă viitorul a două comune de munte din Alba. Acces mai bun, interes tot mai mare pentru zonă: „Prețul terenurilor a crescut chiar și de 20 de ori”

Transapuseana și Drumul Mănăstirilor schimbă viitorul a două comune de munte din Alba. Acces mai bun, interes tot mai mare pentru zonă: „Prețul terenurilor a crescut chiar și de 20 de ori”

Comunele Ponor și Râmeț din județul Alba încep să simtă tot mai mult efectele investițiilor în infrastructura rutieră, odată cu dezvoltarea Transapuseana și a viitorului Drum al Mănăstirilor.

Primarii celor două localități spun că prin noile legături rutiere se oferă, pentru locuitori, un acces mai bun. Mai mult decât atât, interesul pentru zonă crește și contribuie la stoparea depopulării, prin atragerea de noi familii și prin creșterea valorii terenurilor.

Dacă până acum unele sate erau greu accesibile, iar localitățile riscau să piardă tot mai mulți locuitori, noile trasee pot deschide zona atât pentru turiști și pelerini, cât și pentru familii care caută un loc liniștit pentru a se stabili, potrivit primarilor din comunele Ponor și Râmeț.

Importanța Transapuseana și Drumul Mănăstirilor pentru comunele Ponor și Râmeț

Cele două administrații locale văd Transapuseana și Drumul Mănăstirilor ca pe două investiții esențiale pentru viitorul comunităților. În opinia primarului din Ponor, aceste drumuri pot face diferența dintre supraviețuirea și dispariția unor comune de munte: ,,Dacă nu ar fi existat, localitățile acestea s-ar fi depopulat, pentru că oamenii nu mai aveau drumuri de acces. Pe vremuri, până la Aiud se făceau chiar și trei ore. Acum se ajunge în aproximativ 40 de minute”, a explicat Petruţ Bujor, edilul din Ponor.

La rândul său, primarul din Râmeț, Raica Vasile, afirmă că cele două drumuri sunt de mare interes nu doar pentru locuitori, ci și pentru dezvoltarea turismului. El a subliniat că noul Drum al Mănăstirilor poate lega mai bine mănăstirile din această parte a județului și poate atrage un număr tot mai mare de vizitatori: „Atât Transapuseana, cât și Drumul Mănăstirilor sunt drumuri de foarte mare interes. Ele aduc oameni în zonă, fie pentru căsuțe de vacanță, fie pentru a se muta aici definitiv. Odată cu Drumul Mănăstirilor, vor veni foarte mulți pelerini”, a declarat edilul.

Primarul din Râmeț a mai arătat că infrastructura rutieră rezolvă și o problemă veche a comunei, care era practic împărțită în două din cauza accesului dificil spre zona administrativă. „Oamenii care veneau la mănăstire sau la primărie ajungeau în partea de jos și credeau că acolo este și sediul instituției. Apoi, săracii, trebuiau să se întoarcă pe la Aiud ca să ajungă la primărie.

Familii care încep să se mute în comunele Ponor și Râmeț

Unul dintre cele mai importante efecte semnalate de cei doi primari este apariția unui interes ridicat pentru familiile doritoare de a se muta în zonă. La Ponor, administrația locală spune că în ultimii ani au început să ajungă familii din alte zone ale țării, inclusiv din Moldova, Constanța și București, care au cumpărat locuințe și au ales să se stabilească aici. ,,Putem spune că există un viitor. Fără aceste drumuri, nu știu ce s-ar fi ales de comunele acestea”, a afirmat primarul din Ponor.

Și la Râmeț, primarul vorbește despre un interes tot mai mare pentru zonă, atât din partea celor care caută case de vacanță, cât și din partea unor familii care iau în calcul mutarea permanentă. Potrivit acestuia, accesul mai bun și poziționarea comunei pot transforma localitatea într-un punct tot mai atractiv. „Ele aduc oameni în zonă, fie pentru căsuțe de vacanță, fie pentru a se muta aici definitiv. Așa cum spunea și colegul de la Ponor, vin și familii cu copii”, a declarat Raica Vasile.

Cum s-au schimbat prețurile terenurilor din cele două comune

Atât la Ponor, cât și la Râmeț, primarii spun că prețurile au urcat puternic în ultimii ani:

„Prețul terenurilor a crescut mult. A ajuns la 10 euro pe metru pătrat sau chiar mai mult. Înainte, nu era nici măcar un euro. Practic, prețul terenului a crescut de zece ori, chiar și de 20 de ori în unele cazuri”, a afirmat primarul din Ponor, Petruț Bujor.

La Râmeț, administrația locală susține că avantajul apropierii de autostradă și accesul mai bun spre comună au dus la o creștere clară a cererii. Dacă în urmă cu câțiva ani existau doar câteva solicitări pentru vânzări de terenuri, în prezent numărul acestora a crescut semnificativ. „Dacă în urmă cu câțiva ani aveam doar câteva cereri pentru vânzarea de terenuri, acum avem bibliorafturi întregi. În prezent, depinde de zonă: variază între 5 și 20 de euro pe metru pătrat, în funcție de amplasare și de utilitățile din apropiere.”, a declarat primarul Raica Vasile.

În ansamblu, Transapuseana și viitorul Drum al Mănăstirilor sunt privite de administrațiile din Ponor și Râmeț ca investiții care pot schimba în bine viața comunităților din zonă, prin acces mai bun și creșterea populației.

