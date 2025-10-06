VIDEO | Transalpina rămâne închisă pe unul dintre sectoarele sale: Care este motivul
Transalpina rămâne închisă pe unul dintre sectoarele sale: Care este motivul
Transalpina rămâne înschisă pe unul dintre sectoarele sale.
Este vorba de sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului.
Potrivit DRDP Craiova, decizia a fost luată avându-se în vedere prognozele meteo și starea părții carosabile, acoperitp cu zăpadă de 20-40 centimetri.
„DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”, au precizat reprezentanții DRDP Craiova.
video: DRDP Craiova
