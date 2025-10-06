VIDEO | Transalpina rămâne închisă pe unul dintre sectoarele sale: Care este motivul

Ministerul Educației a avizat Ghidul Național pentru învățământ simultan Organizația World Vision România a anunțat că Ministerul Educației a avizat Ghidul Național pentru învățământ simultan, elaborat de organizație, după o testare timp de un an în peste 20 de școli, cu rezultate care au arătat schimbări importante. Mai bine de trei sferturi dintre copii și-au […]