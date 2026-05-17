VIDEO | Team RO001 Xeo Alba Iulia, pregătiri pentru participarea la Istanbul Premier Event. Echipa de robotică caută finanțatori pentru evenimentul din Turcia

Team RO001 Xeo Alba Iulia, pregătiri pentru participarea la Istanbul Premier Event. Echipa de robotică caută finanțatori pentru evenimentul din Turcia

Team RO001 Xeo din Alba Iulia vor participa la Istanbul Premier Event, între 26-28 iunie, fiind una dintre reprezentantele României la competiție.

,,Echipa Xeo a fost acceptată la Istanbul Premier Event! Ne bucurăm să ne aflăm printre echipele care vor reprezenta România la această competiție”, a transmis Team XEO Alba Iulia.

Ei au mai spus că sunt pregătiți și nerăbdători să se întoarcă cu forțe proaspete pentru o nouă provocare.

Team RO001 Xeo din Alba Iulia a făcut și un apel la susținătorii care îi pot ajuta din punct de vedere financiar pentru a acoperi o parte din costurile necesare participării la evenimentul din Turcia:

,,De asemenea, dacă sunteți dornici să ne susțineți, ne puteți contacta la următorul număr de telefon: 0788779886.

Mulțumim tuturor părinților, mentorilor și sponsorilor, fiindcă ne sunt mereu alături!”, au transmis reprezentanții pe pagina lor de Facebook.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI