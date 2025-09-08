VIDEO | Tânăr din Șona, reținut după ce și-a agresat concubina din Blaj: Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu
VIDEO | Tânăr de 27 de ani din Șona, reținut după ce și-a agresat concubina din Blaj: Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu
Polițiștii din Jidvei au reținut un bărbat de 27 de ani, din Șona, cercetat pentru violență în familie, după ce, pe fondul consumului de alcool, ar fi agresat-o fizic pe concubina sa din Blaj.
Potrivit IPJ Alba, la data de 7 septembrie 2025, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Șona, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.
Din cercetări a reieșit că, în dimineața zilei de 7 septembrie 2025, bărbatul de 27 de ani, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Blaj.
Pe numele tânărului, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie și au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.
Cercetările sunt continuate.
