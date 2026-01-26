VIDEO | Tânăr din Cenade, REȚINUT după ce s-a apropiat de fosta parteneră și a încălcat ordinul de protecție. Este cercetat de polițiști
Tânăr din Cenade, REȚINUT după ce s-a apropiat de fosta parteneră și a încălcat ordinul de protecție. Este cercetat de polițiști
Un tânăr în vârstă de 20 de ani, din localitatea Cenade, a fost reținut de polițiștii din Blaj pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție.
Potrivit IPJ Alba, la data de 26 ianuarie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 20 de ani, din localitatea Cenade, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 24/25 ianuarie 2026, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Blaj, la data de 5 ianuarie 2026. Acesta nu ar fi respectat obligația de a păstra o distanță minimă de 100 de metri față de fosta sa parteneră, în vârstă de 20 de ani.
Cercetările sunt continuate.
