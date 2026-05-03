FOTO ȘTIREA TA | ,,Fii un vecin responsabil, strânge după câinele tău”. Proprietarii unui bloc de pe o stradă din Alba Iulia, mesaj pentru stăpânii de animale

,,Fii un vecin responsabil, strânge după câinele tău”. Proprietarii unui bloc de pe o stradă din Alba Iulia, mesaj pentru stăpânii de animale

Proprietarii unui bloc de pe strada Vasile Goldiș, din Alba Iulia, au lipit de un stâlp un mesaj pentru proprietarii de câini din oraș.

Mai exact, din cauză că oamenii care își plimbă animalele în zonă nu țin cont de regulile elementare de bun-simț și nu strâng după aceștia, locuitorii au decis să facă ceva în această privință. Astfel, următorul mesaj a fost lipit de un stâlp din fața blocului: ,,Fii un vecin responsabil, strânge după câinele tău”

Amenzile pentru cei care nu strângă după animalele de companie sunt stabilite de autoritățile locale și pot varia intre 200 și 3.000 de lei.

