FOTO | Amenzi de aproape 40.000 lei după o acțiune a polițiștilor pe Autostrada A1: 10 permise de conducere au fost reținute

Amenzi de aproape 40.000 lei după o acțiune a polițiștilor pe Autostrada A1: 10 permise de conducere au fost reținute

Polițiștii Biroului de Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au desfășurat, în 2 mai 2026, o acțiune de tip BLITZ pe Autostrada A1, în zonele Orăștie, Sebeș și Săliște, în contextul minivacanței de 1 Mai.

Oamenii legii au aplicat 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 39.640 de lei, majoritatea pentru depășirea vitezei legale.

Conform IPJ Alba, în contextul minivacanței de 1 mai, Biroul de Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva a desfășurat o acțiune de tip BLITZ, în data de 2 mai 2026, în intervalul orar 10.00 – 15.00, pe Autostrada A1, în zona localităților Orăștie, Sebeș și Săliște.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 65 de verificări de autovehicule și au fost constatate 50 de abateri de natură contravențională, majoritatea pentru depășirea regimului legal de viteză, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 39.640 de lei.

Au fost reținute 10 permise de conducere și au fost retrase trei certificate de înmatriculare.

