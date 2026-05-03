Curier Județean

FOTO | Tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice din Alba cu participare masivă: Unde s-a acționat

Lucian Dărămuș

Tabără de marcare și remarcare a traseelor turistice din Alba cu participare masivă: Unde s-a acționat

Asociaţia de Turism şi Ecologie „Trascău Corp” Zlatna a organizat prima tabără de marcare și remarcare trasee turistice montane din anul 2026. 

Participarea a fost masivă. Peste 25 de persoane au răspuns prezent invitației organizatorilor.

„Dacă noi ne-am ocupat de finalizarea traseelor turistice Cheile Cibului-Cheile Glodului-Ardeu TR (triunghi roșu) și Zlatna-Cheile Cibului-Ardeu CR (cruce roșie), bunii noștri prieteni de la Hiking Therapy au „atacat” porțiunea Ardeu-Mada-Geoagiu Băi, marcată tot cu CR.

Locațiile alese pentru taberele de corturi (datorită proximității față de trasee) au fost „Tihna din Ardeu” și „Casa Rustică Mada”, ambele la superlativ”, au precizat reprezentanții Asociaţia de Turism şi Ecologie „Trascău Corp” Zlatna.

Tabăra a fost sprijinită de Consiliul Județean Alba.

foto: Asociaţia de Turism şi Ecologie „Trascău Corp” Zlatna / Facebook

