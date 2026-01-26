Weekend de foc pentru salvatorii din Alba: Pompierii militari au desfășurat 80 de misiuni în acest final de săptămână

A fost un weekend de foc pentru salvatorii din Alba. Pompierii militari au desfășurat 80 de misiuni în acest final de săptămână.

„80 de misiuni desfășurate de ISU Alba în acest sfârșit de săptămână!

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba au intervenit pentru gestionarea a 80 misiuni în acest final de săptămână.

Din totalul acțiunilor desfășurate, situația se prezintă astfel:

– 69 de intervenții SMURD;

– 2 incendii: Echipajele de stingere au intervenit prompt pentru localizarea și lichidarea a 2 incendii izbucnite pe raza județului, reușind să limiteze pagubele și să prevină propagarea flăcărilor;

– 4 supravegheri ale zonei la accidentele rutiere;

– 5 alte situații de urgență;

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba rămâne la datorie, 24 de ore din 24, pentru a răspunde prompt oricărei solicitări și pentru a asigura un climat de siguranță la nivelul comunității.

Vă reamintim să acordați atenție persoanelor aflate în dificultate și să apelați numărul unic de urgență 112 ori de câte ori situația o impune!

Detalii despre modul de comportare în diferite situații de urgență pot fi consultate accesând platforma fiipregatit.ro și aplicația DSU”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

