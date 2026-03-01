VIDEO | Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști: A condus BĂUT și a intrat într-un cap de pod cu mașina
Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști: A condus BĂUT și a intrat într-un cap de pod cu mașina
Un tânăr de 19 ani, din Mănărade, județul Alba, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Blaj, după ce ar fi condus sub influența alcoolului și a intrat cu mașina într-un cap de pod.
Aparatul etilometru a indicat o alcoolemie de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar pe numele său a fost deschis dosar penal.
Potrivit IPJ Alba, la data de 28 februarie 2026, polițiștii din Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 19 ani, din localitatea Mănărade, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în dimineața zilei de 28 februarie 2026, tânărul ar fi condus un autoturism, pe strada Principală din localitatea Mănărade și a intrat în coliziune cu un cap de pod.
În urma evenimentului, au rezultat doar pagube materiale.
Tânărul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,86 mg/litru alcool pur în aerul expirat.
Acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Polițiștii locali dintr-un oraș din Alba au oferit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor de 1 martie 2026
Polițiștii locali dintr-un oraș din Alba au oferit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor de 1 martie 2026 Poliția Locală Teiuș a oferit doamnelor și domnișoarelor din Teiuș mărțișoare cu ocazia zilei de 1 martie 2026. Astfel, oamenii legii au oferit cadourile care vestesc venirea primăverii. Anunțul a fost făcut, pe o rețea de socializare, de administrația […]
2 martie 2026 | „Mama, primăvara mea”, eveniment găzduit de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: Aproape 60 de copii pasionați de pictură își vor expune lucrările
„Mama, primăvara mea”, eveniment găzduit de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: Aproape 60 de copii pasionați de pictură își vor expune lucrările Luni, 2 martie 2026, de la ora 18.00, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș are loc evenimentul „Mama, primăvara mea”. Organizat în parteneriat cu Asociația Arttrad Valea Frumoasei, evenimentul va reuni aproape […]
Luna MARTIE sau MĂRȚIȘOR: Datini, tradiții și obiceiuri în prima lună a primăverii
Luna MARTIE sau MĂRȚIȘOR: Datini, tradiții și obiceiuri în prima lună a primăverii În România, luna martie are denumirea populară Mărțișor. În luna martie (Mart) începe primăvara, vremea se încălzește treptat. Este o lună capricioasă, legendele spunând că Mart a luat câte o zi de la fiecare lună pentru a-și depăși toți frații. Luna martie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
3 din 4 angajați din sănătate lucrează în condiții problematice sau critice. Sindicat: „Deficitul de personal și supraîncărcarea sunt la un nivel înalt”
3 din 4 angajați din sănătate lucrează în condiții problematice sau critice. Sindicat: „Deficitul de personal și supraîncărcarea sunt la...
Mărțișorul de 1 Martie – Origine și semnificație | Anul Nou la geto – daci
Mărțișorul de 1 Martie – Origine și semnificație | În 1 Martie începea Anul Nou la geto – daci Cu...
Știrea Zilei
PENSII 2026 | Decizie ÎCCJ privind grupa de muncă: Anumiți pensionari nu vor beneficia de recalcularea pensiei
Decizie ÎCCJ privind grupa de muncă: Anumiți pensionari nu vor beneficia de recalcularea pensiei Înalta Curte de Casație și Justiție...
VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie 2026
VIDEO | Doamnele și domnișoarele din trafic, întâmpinate cu mărțișoare de polițiștii din Alba Iulia, de 1 Martie Șoferițele din...
Curier Județean
VIDEO | Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști: A condus BĂUT și a intrat într-un cap de pod cu mașina
Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști: A condus BĂUT și a intrat într-un cap de pod cu mașina Un tânăr...
FOTO | Polițiștii locali dintr-un oraș din Alba au oferit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor de 1 martie 2026
Polițiștii locali dintr-un oraș din Alba au oferit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor de 1 martie 2026 Poliția Locală Teiuș a...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Opinii Comentarii
Cele mai frumoase mesaje de primăvară 2026. Trimite şi tu un MESAJ, o FELICITARE, un SMS de Mărţişor
Cele mai frumoase felicitări de primăvară și mesaje de 1 Martie 2026. Mesaje de mărțișor pentru: prieteni, iubit(ă), fete, mame,...
1- 9 martie: ”Zilele Babelor” sau ”Zilele Babei Dochia”. Cum să îți alegi ziua care îți va spune cum îți va merge tot anul
1- 9 martie: ”Zilele Babelor” sau ”Zilele Babei Dochia” • Legenda Babelor • Baba Dochia Primele zile ale lunii martie...