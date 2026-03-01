VIDEO | Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști: A condus BĂUT și a intrat într-un cap de pod cu mașina

Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști: A condus BĂUT și a intrat într-un cap de pod cu mașina

Un tânăr de 19 ani, din Mănărade, județul Alba, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Blaj, după ce ar fi condus sub influența alcoolului și a intrat cu mașina într-un cap de pod.

Aparatul etilometru a indicat o alcoolemie de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar pe numele său a fost deschis dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 februarie 2026, polițiștii din Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 19 ani, din localitatea Mănărade, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în dimineața zilei de 28 februarie 2026, tânărul ar fi condus un autoturism, pe strada Principală din localitatea Mănărade și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

În urma evenimentului, au rezultat doar pagube materiale.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 0,86 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

