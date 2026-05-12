Tânăr din Cugir, prins BĂUT la volanul unui autoturism pe o stradă din oraș: Avea o alcoolemie de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat

Un tânăr de 24 de ani din Cugir a fost prins de polițiști în timp ce se afla la volanul unui autoturism sub efectul băuturilor alcoolice.

Conform IPJ Alba, la data de 12 mai 2026, în jurul orei 00.48, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Orașului Cugir au oprit, pentru control, pe strada Cetății din oraș, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din orașul Cugir.

În urma testării bărbatului cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru a-i fi prelevate mostre biologice.

Cercetările sunt continuate.

