Curier Județean

VIDEO | Tânăr de 22 de ani, din Sebeș, REȚINUT pentru FURT: A sustrat bicicleta unei femei din fața unui magazin din Petrești

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Tânăr de 22 de ani, din Sebeș, REȚINUT pentru FURT: A sustrat bicicleta unei femei din fața unui magazin din Petrești

Un tânăr de 22 de ani, din Sebeș, a fost reținut de polițiști pentru furt, după ce a sustrat bicicleta unei femei din fața unui magazin din Petrești.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 februarie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 22 de ani, din municipiul Sebeș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

În după-amiaza zilei de 12 februarie 2026, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o persoană necunoscută i-ar fi sustras unei femei bicicleta pe care aceasta ar fi lăsat-o neasigurată în fața unui magazin de pe raza localității Petrești.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și, în scurt timp, l-au identificat pe tânărul bănuit de săvârșirea infracțiunii, iar bicicleta a fost recuperată și predată persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

