VIDEO | Tânăr de 21 de ani, din Săsciori, REȚINUT pentru conducere fără permis

Tânăr de 21 de ani, din Săsciori, REȚINUT pentru conducere fără permis

Vineri, 26 septembrie 2025, polițiștii Biroului Rutier Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 21 de ani, din localitatea Săsciori, cercetat pentru conducere fără permis.

Potrivit IPJ Alba, în dimineața zilei de 26 septembrie 2025, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiu, un autoturism condus de tânărul de 21 ani.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Tânărul a mai fost oprit de polițiști, în luna august 2025, în timp ce conducea un autoturism, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate.

foto-video: IPJ Alba

