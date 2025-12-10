VIDEO | Suveraniștii îi bat pe liberalii din Alba, pe unde îi prind, chiar și în curtea Secției de Poliție: Președintele organizației din Baia de Arieș a obținut ordin de protecție împotriva fiului primarului AUR

Suveraniștii îi bat pe liberalii din Alba, pe unde îi prind, chiar și în curtea Secției de Poliție: Președintele organizației din Baia de Arieș a obținut ordin de protecție împotriva fiului primarului AUR

Judecătoria Câmpeni a emis un ordin de protecție împotriva unui tânăr din Baia de Arieș, fiul primarului din localitate, Dup Denis Alexandru, în urma unui incident care a avut loc în data de 14 noiembrie 2025, când președintele PNL din localitate a fost lovit de fiul primarului din partea AUR, chiar în curtea secției de poliție!

În stabilirea situației de fapt, un rol important l-au avut filmările realizate de reclamant, dar mai ales cele de pe camerele video ale secției de poliție din Baia de Arieș.

Instanța a vizionat atât filmarea de pe camerele Poliției, cât și înregistrarea realizată cu telefonul reclamantului, președintele organizației PNL din Baia de Arieș, Marta Alin Alexandru. Din acestea reiese că pârâtul a fugit după reclamant și l-a agresat.

Potrivit motivării instanței:

„Din mașină au ieșit pârâtul și tatăl acestuia (n.n. primarul AUR din Baia de Arieș), care au fugit după reclamant până în curtea secției de poliție. Pe scările secției de poliție pârâtul îi aplică reclamantului mai multe lovituri cu pumnul… și cu piciorul.”

În plus, telefonul victimei a fost smuls și aruncat:

„…ia telefonul acestuia și îl aruncă în acea curte, la o distanță de aproximativ 3 metri.”

Fiul primarului a pretins că ar fi fost provocat și chiar agresat, însă dovezile administrate în cauză l-au contrazis:

„Instanța nu poate valida această apărare a pârâtului… Nu se observă ca reclamantul să îl fi agresat fizic într-un fel.”

În motivarea ordinului, instanța a reținut faptul că incidentul a fost unul cu risc serios și comportament violent real:

„Instanța opinează că agresarea fizică a reclamantului a fost una gravă. Există un risc de repetare a episodului violent… tensiuni existente între părți.” Ordin de protecție pentru o lună: 5 metri distanță și interdicția totală de contact. Ordinul de protecție are valabilitate de o lună.

Deși se ceruse inițial distanța de 10 metri, după analiza spațiului din clădire, procurorul și-a modificat cererea, iar instanța a stabilit 5 metri, având în vedere că ambii își desfășoară activitatea în aceeași clădire:

„Distanțele sunt stabilite prin raportare la cele relatate de părți privind locațiile unde își desfășoară activitatea.”

Pârâtului i se interzice „orice contact… inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod.”

Judecătoria Câmpeni a decis că liderul PNL Baia de Arieș a fost agresat fizic, iar filmările au fost decisive. În opinia instanței, măsura este necesară pentru a preveni repetarea violenței:

„Sunt necesare pentru a asigura protecția integrității psihice și fizice a reclamantului.”

Contactat telefonic de Ziarul Unirea, Marta Alin Alexandru nu a dorit să ofere alte informații despre incident dar a confirmat că a obținut un certificat medico-legal care atestă 5 zile de îngrijiri medicale.

Totodată, prin hotărârea judecătorească i se atrage atenția pârâtului că încălcarea ordinului de protecție constituie infracțiune și se pedepsește conform legii penale: „Se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.”

Pârâtul a fost obligat să achite toate cheltuielile de judecată.

UPDATE IPJ Alba:

,,În dimineața zilei de 14 noiembrie 2025, polițiștii din Baia de Arieș au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din Baia de Arieș, cu privire la faptul că ar fi fost agresat fizic de doi bărbați, în vârstă de 27, respectiv 51 de ani, ambii din orașul Baia de Arieș.

Din cercetări a reieșit că cei doi bărbați, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe bărbatul de 36 de ani.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis ordine de protecție provizorii, pentru o perioadă de 5 zile, față de cei doi bărbați.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc conflictul”, a transmis IPJ Alba pentru ziarulunirea.ro.

