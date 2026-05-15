FOTO | „Energie, talent și excelență” – un spectacol dedicat performanței și creativității elevilor din Alba

„Energie, talent și excelență” – un spectacol dedicat performanței și creativității elevilor din Alba

Joi, 14 mai, începând cu ora 18:00, Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia a găzduit spectacolul „Energie, talent și excelență”, un eveniment devenit deja emblematic pentru promovarea talentului și valorilor artistice în rândul elevilor. Manifestarea a fost organizată de Centrul Județean de Excelență Alba, în parteneriat cu Asociația APECEJEX Alba.

Evenimentul și-a propus să aducă în prim-plan elevi talentați, oferindu-le o scenă pe măsura muncii și pasiunii lor. Totodată, spectacolul a avut și o componentă socială, fiind organizată o strângere de fonduri destinată premierii elevilor Centrului care, în anul școlar curent, au obținut rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri școlare.

Inițiativa s-a bucurat de sprijinul unor parteneri instituționali importanți, precum Primăria Municipiului Alba Iulia, Consiliul Județean Alba, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, contribuind astfel la succesul unei seri dedicate excelenței și educației.

Spectacolul a fost prezentat de prof. Teodora Zărnescu Craiu, de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, care a ghidat publicul printr-un program variat, conceput pentru a evidenția diversitatea talentelor artistice ale elevilor. Publicul s-a bucurat de o succesiune de momente artistice pline de energie și emoție.

Programul a inclus reprezentații de dans și voie bună, susținute de trupe precum Antheia Imperialis, trupa de dansuri săsești din Sebeș, formația de dansuri populare a Școala Gimnazială „1 Decembrie 1918” Alba Iulia și trupa Dancing Angels.

De asemenea, scena a fost animată de momente muzicale diverse, interpretate de Corul „Apulum” al Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia, de tinerele artiste Natalia Rațiu și Denisa Moga, precum și de elevi ai Liceului de Arte „Regina Maria”.

La finalul evenimentului, directorul Centrului Județean de Excelență Alba, prof. Adrian Simion, a subliniat importanța unei astfel de inițiative: „Ne bucură faptul că am reușit și în acest an organizarea acestui spectacol, care începe să devină o tradiție în calendarul instituției noastre. Numărul mare de participanți confirmă interesul tot mai ridicat pentru activitățile noastre, atât din partea elevilor, cât și a profesorilor, părinților și comunității locale. Ne-au fost alături și doamna viceprimar Adina Toma și domnul Nicolae Mărginean, din partea ADR Centru. Le mulțumim tuturor pentru sprijinul acordat și, de asemenea, părinților din cadrul Asociației APECEJEX Alba, fără de care acest demers ar fi fost mult mai dificil. Mă bucur că această muncă realizată împreună arată că atunci când colaborarea școală – familie – autorități publice – comunitate locală este una eficientă, elevii, ca principali beneficiari ai educației, au de câștigat. În plus, prin atmosfera creată și mesajul transmis, evenimentul a reconfirmat importanța susținerii performanței și a creativității în rândul tinerilor, consolidând totodată legătura dintre educație și comunitate.”

