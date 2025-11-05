VIDEO ȘTIREA TA | Vulpe văzută la Sebeș: A trecut pe o trecere de pietoni. În ce zonă a fost observată
Vulpe văzută la Sebeș: A trecut pe o trecere de pietoni. În ce zonă a fost observată
O vulpe a fost văzută în orașul Sebeș, în seara de 4 noiembrie, în zona supermarketului Kaufland, de către un cititor Ziarul Unirea.
În imaginile și videoclipul surprins se poate observa cum vulpea traversează, chiar pe o trecere de pietoni, strada, cel mai probabil fiind în căutare de hrană.
Reamintim că, vulpile pot provoca pagube considerabile în gospodăriile și de la sate, prin atacarea păsărilor domestice. De asemenea, aceste animale pot transmite boli grave, precum turbarea. Sunt expuse atât animalele cu care vulpea intră în contact direct, cât și oamenii, fie prin mușcătură, fie prin intermediul animalelor din curte.
În zona în care vulpea din Sebeș a fost văzută, există mai multe case care ar putea avea probleme în cazul în care animalul sălbatic este înfometat.
Citește și: FOTO ȘTIREA TA | Vulpe surprinsă într-o parcare din Ampoi 3. S-a urcat pe o mașină și a dat târcoale minute în șir
În urmă cu câteva zile, o vulpe năzdrăvană a fost observată în noaptea de 1 noiembrie, într-o parcare din zona Ampoi 3, dând târcoale mașinilor, preț de mai multe minute. O persoană a reușit să surprindă vulpea în câteva fotografii, în timp ce aceasta, probabil în căutare de hrană, s-a urcat pe un autoturism. Deși incidentul nu a provocat neplăceri, prezența unei vulpi în cartier reprezintă un potențial pericol pentru locuitorii din zonă.
