FOTO ȘTIREA TA | Vulpe surprinsă într-o parcare din Ampoi 3. S-a urcat pe o mașină și a dat târcoale minute în șir
O vulpe năzdrăvană a fost observată în noaptea de 1 noiembrie, într-o parcare din zona Ampoi 3, dând târcoale mașinilor, preț de mai multe minute.
O persoană a reușit să surprindă vulpea în câteva fotografii, în timp ce aceasta, probabil în căutare de hrană, s-a urcat pe un autoturism.
Deși incidentul nu a provocat neplăceri, prezența unei vulpi în cartier reprezintă un potențial pericol pentru locuitorii din zonă.
Vulpile pot provoca pagube considerabile în gospodăriile și de la sate, prin atacarea păsărilor domestice. De asemenea, aceste animale pot transmite boli grave, precum turbarea. Sunt expuse atât animalele cu care vulpea intră în contact direct, cât și oamenii, fie prin mușcătură, fie prin intermediul animalelor din curte.
