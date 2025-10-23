VIDEO ȘTIREA TA | Vandalism la o căruță în Cetatea Alba Iulia, surprins de camerele de supraveghere, în plină noapte

În această dimineață, în jurul orei 03:38, o căruță folosită ca spațiu pentru comercializare în Cetatea Alba Iulia a fost vandalizată, incidentul fiind surprins de camera de supraveghere instalată în zonă. Imaginile arată doi bărbați care păreau că se plimbă împreună prin cetate, iar unul dintre ei a scris cu un marker pe capacul frigiderului de depozitare al căruței.

Incidentul a fost adus la cunoștința redacției de un cititor ziarulunirea.ro, care a trimis materialul video surprins de cameră. Filmarea arată clar momentul în care unul dintre bărbați se apropie de căruță și lasă urme vizibile ale graffiti-ului, în timp ce celălalt îl însoțește fără să intervină.

Surse din zonă susțin că mai multe căruțe au fost afectate în ultimele zile de acte similare de vandalism, ridicând semne de întrebare asupra siguranței spațiilor de comercializare din cetate în orele târzii.

La nivelul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost înregistrate mai multe sesizări privind scrierea unor obiecte situate în locuri publice, pe raza municipiului. IPJ Alba a transmis că efectuează verificări pentru identificarea persoanelor responsabile și pentru luarea măsurilor legale corespunzătoare.

