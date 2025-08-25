Rămâi conectat

VIDEO ȘTIREA TA | Un nou incident periculos la trecerea cu calea ferată de pe Mărășești: O mașină a fost prinsă și blocată între barierele CFR

acum 39 de minute

Un nou incident periculos la trecerea cu calea ferată de pe Mărășești: O mașină a fost prinsă și blocată între barierele CFR

Un nou incident periculos a avut loc luni după-masa la trecerea cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia, spre șoseaua de centură, unde o mașină a fost prinsă și blocată între barierele CFR.

Evenimentul s-a întâmplat în jurul orei 18.20. Martorii spun că traficul rutier în zonă era foarte aglomerat, mașinile circulând bară la bară, motiv pentru care mașina a fost prinsă și a rămas blocată între bariere.

Din fericire, o persoană a reușit să ridice manual una dintre bariere, iar șoferul ”împotmolit” a reușit să treacă în siguranță.

Nu este primul incident de acest fel, în zona fiind destul de des semnalate asemenea evenimente. Este de asemenea cunoscut faptul că valorile de trafic sunt ridicate atât dinspre strada Mărășești spre șoseaua de centură și în sens invers, formându-se frecvent coloane pe distanțe lungi.

