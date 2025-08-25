VIDEO ȘTIREA TA | Un nou incident periculos la trecerea cu calea ferată de pe Mărășești: O mașină a fost prinsă și blocată între barierele CFR
Un nou incident periculos la trecerea cu calea ferată de pe Mărășești: O mașină a fost prinsă și blocată între barierele CFR
Un nou incident periculos a avut loc luni după-masa la trecerea cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia, spre șoseaua de centură, unde o mașină a fost prinsă și blocată între barierele CFR.
Evenimentul s-a întâmplat în jurul orei 18.20. Martorii spun că traficul rutier în zonă era foarte aglomerat, mașinile circulând bară la bară, motiv pentru care mașina a fost prinsă și a rămas blocată între bariere.
Din fericire, o persoană a reușit să ridice manual una dintre bariere, iar șoferul ”împotmolit” a reușit să treacă în siguranță.
Nu este primul incident de acest fel, în zona fiind destul de des semnalate asemenea evenimente. Este de asemenea cunoscut faptul că valorile de trafic sunt ridicate atât dinspre strada Mărășești spre șoseaua de centură și în sens invers, formându-se frecvent coloane pe distanțe lungi.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
VIDEO ȘTIREA TA | Vulpe surprinsă cu o pisică în gură, în Cetatea Alba Carolina: Cumătra vulpe se plimba nestingherită cu prada după ea, fără să îi pese de prezența umană
O vulpe a fost surprinsă cu o pisică în gură, în Cetatea Alba Carolina: Cumătra vulpe se plimba nestingherită cu prada după ea, fără să îi pese de prezența umană Întâmplare inedită vineri noaptea în Cetatea Alba Carolina, unde o vulpe a fost surprinsă, în zona dintre cele două catedrale, cu o pisică în gură. […]
FOTO-ȘTIREA TA | Cai care par abandonați își fac veacul pe străzile din Micești
Cai care par abandonați își fac veacul pe străzile din Micești Imagini care înfățișează cai ce par abandonați care își fac veacul pe străzi au fost publicate în mediul online. Cel mai recent caii au fost văzuți pe strada Gârda. Anterior caii respectivi și-au făcut simțită prezența și în cartierul Orizont. Potrivit internauților caii ar […]
FOTO-VIDEO ȘTIREA TA | ACCIDENT rutier pe autostrada A1 Nădlac-Sebeș. Un autoturism acroșat de un tir care a greșit ieșirea și a dat cu spatele
ACCIDENT rutier pe autostrada A1 Nădlac-Sebeș. Un autoturism acroșat de un tir care a greșit ieșirea și a dat cu spatele Un accident rutier a avut loc joi, 31 iulie 2025, în jurul orei 9.00 pe autostrada A1 Nădlac-Sebeș. Un autoturism a fost acroșat de un tir care a greșit intrarea și a dat cu […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România trimite în Ucraina al 23-lea pachet de ajutor militar și anunță o colaborare în materie de apărare antiaeriană. Ionuț Moșteanu (MApN): ”Vom continua să le fim alături în această luptă”
România va trimite în Ucraina al 23-lea pachet de ajutor militar și anunță o colaborare în materie de apărare antiaeriană....
Economistul Radu Georgescu: În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i sfidează pe toți românii
Radu Georgescu: În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i sfidează pe toți românii „În plină austeritate, BNR-ul face cheltuieli care-i...
Știrea Zilei
Ministrul Dezvoltării: Este în pregătire Memorandumul pentru continuarea Programului „Anghel Saligny” pe următorii trei ani
Ministrul Dezvoltării: Este în pregătire Memorandumul pentru continuarea Programului „Anghel Saligny” pe următorii trei ani Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și...
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu oferă 25 de burse din economiile personale pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi. Ce valoare vor avea și până când se pot depune dosarele
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu oferă 25 de burse din economiile personale pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi. Ce valoare vor...
Curier Județean
UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier pe DN67C – Transalpina: Patru persoane rănite după coliziunea dintre două mașini în zona Baraj Tău Bistra
ACCIDENT rutier pe DN67C – Transalpina: Coliziune între două mașini în zona Baraj Tău Bistra Un accident rutier a avut...
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 40.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în perioada 18 – 22 august 2025
ITM Alba: O persoană depistată muncind „la negru” și amenzi de 40.500 lei. Ce alte nereguli au depistat inspectorii în...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru realizarea coridorului de mobilitate urbană integrată și sustenabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru realizarea coridorului de mobilitate urbană...
FOTO | Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă
Renovarea școlii la care se lucrează în comuna Șpring, pe ultima sută de metri: Era într-o stare deplorabilă Renovarea școlii...
Opinii Comentarii
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada comunistă
23 august 1944 – România trece de partea Aliaţilor în cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cum se sărbătorea în perioada...
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația sa
23 august 1944, ziua în care Regele Mihai ordonă ca mareşalul Ion Antonescu şi miniştrii săi să fie arestaţi. Proclamația...