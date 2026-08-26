VIDEO ȘTIREA TA | Primele probleme la noile automate de bilete din Alba Iulia: Unul dintre aparate încasează banii, dar nu dă bilet. „Măcar ne-a pus muzică”

Primele probleme la noile automate de bilete din Alba Iulia: Unul dintre aparate încasează banii, dar nu dă bilet. „Măcar ne-a pus muzică”

Mai multe persoane au sesizat miercuri, 26 august 2026, pe adresa redacției ziarulunirea.ro, o situație neobișnuită la unul dintre noile automate de bilete montate de Primăria Alba Iulia.

Potrivit călătorilor, automatul încasează contravaloarea biletului, însă nu mai eliberează biletul. Prețul unui bilet este de 1 leu, iar oamenii spun că, deși au introdus banii, nu au primit documentul de călătorie.

Situația a stârnit și reacții amuzate din partea celor care s-au trezit în această situație. „Nu ne-a dat bilet, dar măcar ne-a pus muzică”, au spus, făcând haz de necaz, călătorii care au constatat că aparatul redă și muzică.

Mai mult, călătorii s-ar fi plâns și șoferilor de autobuz, spunând că au rămas fără bani după ce automatul a încasat suma, dar fără să primească biletul.

Un aspect remarcat de utilizatori este că acesta ar fi, până la momentul publicării acestui articol, singurul automat din seria celor noi care este funcțional. Tocmai de aceea, defecțiunea este cu atât mai neplăcută pentru cei care încearcă să își cumpere bilet de călătorie.

Reprezentanții Primăriei Alba Iulia au declarat pentru ziarulunirea.ro că pe automatul de bilete cu pricina exista atenționarea că aparatul este în probe, însă cetățenii îi contrazic.

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