Analist economic, despre datoria publică a României: ,,Am atins fundul sacului și ne amanetăm viitorul”

Analistul economic Adrian Negrescu este de părere că România a atins fundul sacului în ceea ce privește datoria publică și că fără măsuri concrete ne amanetăm viitorul.

România a ajuns acolo unde nu mai există scuze. Ritmul de plată a datoriei nu mai e sustenabil. Nu e un scenariu din 2035. Sunt cifre concrete, deja calculate de Ministerul Finanțelor, care arată că am lovit fundul sacului, scrie analistul economic pe rețelele de socializare.

,,În 2027 trebuie să dăm înapoi 21,5 miliarde de euro. La fel în 2028. Apoi 20,9 miliarde în 2029 și 20 de miliarde în 2030. Doar principalul, fără dobânzi și fără deficitele anuale. Cumulat: aproape 84 de miliarde de euro. Aproape 440 de miliarde de lei.

Bani pe care trebuie să-i găsim ca să acoperim datoriile vechi. Nu investiții. Nu școli. Nu spitale. Doar ca să plătim ce am împrumutat deja.

E un bulgăre de zăpadă clasic. Plătim datoria veche cu datorie nouă. Volumul crește în fiecare an. În 2026, necesarul brut de finanțare e 278,5 miliarde de lei. După șapte luni am acoperit doar 52%. Suntem la jumătatea drumului, cu timpul pe sfârșite și cu piețele tot mai nervoase la costurile de împrumut.

Și mai rău: structura se schimbă. Partea externă crește agresiv. De la 4,3 miliarde de euro în 2027, la 7,7 în 2028, 7,9 în 2029 și 10,1 miliarde în 2030. În 2030, pentru prima dată, rambursările externe vor depăși pe cele interne (9,9 miliarde). Depindem tot mai mult de investitorii străini. De bunăvoința piețelor internaționale. O singură schimbare de sentiment global și costurile sar. Suntem expuși.

Presiunea se vede deja în contul curent. Deficitul nu vine din comerț. Vine din banii pe care-i trimitem afară: dividende, dobânzi, plăți către investitori. Deficitul balanței veniturilor primare s-a adâncit cu aproape 850 de milioane de euro, ajungând la 4,7 miliarde. Doar dobânzile la împrumuturi au urcat de la 738 de milioane la 918 milioane de euro în câteva luni.

Totul e rezultatul direct al unui deceniu de deficite peste 5-6% din PIB, șase ani la rând. Cu recordul de 9,3% în anul electoral 2024. Datoria publică a trecut de 61,4% din PIB. Am depășit pragul de 60% pe care îl cere zona euro. Dobânzile plătite de stat au crescut de 3,5 ori în cinci ani. Anul ăsta plătim peste 12 miliarde de euro doar pe dobânzi. Mai mult decât bugetul Armatei.

Nu mai există marjă. Fără o reformă reală – deficit structural redus, disciplină bugetară, gestionare serioasă a datoriei – presiunea din 2027-2030 nu mai e un risc. E o problemă de sustenabilitate. Costul banilor va crește pentru toată lumea: pentru stat, pentru firme, pentru ultimul antreprenor care se împrumută de la bancă.

Am ajuns la fundul sacului. Continuăm pe același drum și ne amanetăm viitorul”, explică Negrescu.

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