Alee pietonală de aproape un kilometru de-a lungul DN 74, în Munții Apuseni, între Ciuruleasa și Abrud: În ce stadiu este proiectul

Un proiect de infrastructură destinat pietonilor este în pregătire pentru a fi implementat în Munții Apuseni. O alee pietonală în lungime de aproape un kilometru ar urma să fie amenajată de-a lungul DN74, pe partea stângă, pe raza comunei Ciuruleasa, într-o zonă în care siguranța celor care circulă pe jos este o problemă importantă.

Inițiativa aparține Primăriei Ciuruleasa, iar proiectul a intrat în procedura de solicitare a acordului de mediu. Potrivit anunțului public, investiția este propusă pe raza satului Ciuruleasa, atât în intravilan, cât și în extravilan, în zona aferentă DN74, km 35+909 – km 36+823.

Suprafața terenului pe care urmează să fie realizată investiția este de 11.411 mp. Terenul face parte din domeniul public al Statului Român, fiind predat în administrare UAT Ciuruleasa pe perioada implementării proiectului. Suprafața construită va fi de 1.280 mp.

Pentru organizarea de șantier este prevăzută o suprafață de 300 mp.

Soluția constructivă pentru care s-a optat este următoarea:

*Tăierea cu disc a conturului și lucrări de terasamente (corecții de taluz, curățare șanțuri, săpături).

*Sistem rutier alee: Pavaj dublu T (tip T1 – grosime 6 cm și tip T2 – grosime 8 cm) așezat pe strat de nisip (5 cm), piatră spartă/balast stabilizat (15 cm) și balast/piatră concasată (20 cm).

*Delimitare: Borduri de $50 \times 20 \times 25\text{ cm}$ spre DN 74 și $50 \times 10 \times 15\text{ cm}$ spre proprietățile private.

*Scurgerea apelor: Rigolă scafă prefabricată ($40 \times 30 \times 12\text{ cm}$) cu evacuare prin podețele tubulare existente, șanțuri de pământ refăcute și rigolă carosabilă ($65 \times 37 \times 60\text{ cm}$).

Durata estimată pentru implementarea proiectului este de 36 de luni.

foto – cu rol ilustrativ

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