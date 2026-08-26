O grădiniță din Alba Iulia urmează să fie extinsă: Primăria caută proiectant

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat procedura pentru achiziția serviciilor de proiectare necesare extinderii Grădiniței nr. 1, unitate situată pe strada Primăverii nr. 15. Administrația locală urmărește realizarea documentațiilor tehnice necesare pentru dezvoltarea clădirii și crearea unor noi spații destinate activităților grădiniței.

Potrivit invitației de participare, contractul vizează elaborarea documentațiilor DALI, DTAC, DTOE, PT+DE+CS, pentru obiectivul de investiții „Extindere clădire Grădinița nr. 1”. Procedura aleasă de municipalitate este achiziția directă, iar finanțarea va fi asigurată din bugetul local al municipiului Alba Iulia.

Valoarea estimată a serviciilor de proiectare este de 66.115,70 lei, fără TVA, respectiv 80.000 de lei cu TVA inclus. Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, cu condiția ca ofertanții să prezinte toate documentele și să îndeplinească cerințele minime prevăzute în documentația de atribuire.

Extindere pe orizontală, pentru noi spații

Tema de proiectare arată că investiția este gândită pentru extinderea pe orizontală a clădirii existente, astfel încât grădinița să poată dispune de noi spații necesare activităților conexe și să poată asigura circuitul necesar pentru servirea mesei în regim de catering.

Documentația precizează că imobilul se află în intravilanul municipiului Alba Iulia, pe strada Primăverii, și este proprietatea municipiului, fiind inclus în domeniul public. Terenul are o suprafață de 608 metri pătrați conform actelor, respectiv 566 de metri pătrați măsurați, iar construcția existentă a Grădiniței nr. 1 are o suprafață de aproximativ 211 metri pătrați.

Clădirea existentă are regim de înălțime D+P, iar terenul beneficiază de acces și de racordare la principalele utilități din zonă: apă, canalizare, energie electrică și gaz.

Zonă cu regim urbanistic și patrimonial special

Investiția va trebui realizată ținând cont de particularitățile zonei. Documentația menționează că amplasamentul se află în apropierea unor obiective cu valoare istorică și culturală, între care Așezarea Civilă din preajma castrului roman – Municipium Septimium Apulense – Praetorium consularis, precum și zona de protecție a bunului cultural înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Din acest motiv, proiectantul trebuie să coreleze soluțiile tehnice cu prevederile urbanistice, de protecție a mediului, a sănătății și a patrimoniului. Certificatul de urbanism nr. 940 din 26 iunie 2026 stă la baza documentației și stabilește condițiile care trebuie respectate pentru realizarea investiției.

Tema de proiectare precizează totodată că proiectul trebuie să țină cont de documentațiile de urbanism aplicabile municipiului Alba Iulia și de reglementările locale în vigoare.

Investiție proiectată pentru o durată de circa 50 de ani

Potrivit documentației tehnice, numărul estimat de utilizatori este de 50 de persoane, iar soluțiile propuse trebuie să asigure o durată minimă de funcționare apreciată la aproximativ 50 de ani.

Proiectantul va trebui să analizeze situația construcției existente și să propună soluții conforme cu cerințele tehnice actuale. Documentația menționează fundații continue, pereți de zidărie din cărămidă, planșee din beton armat și o șarpantă din grinzi de lemn, precum și învelitoare din țiglă ceramică.

Pentru elaborarea proiectului sunt prevăzute mai multe documentații și studii de specialitate, printre care studiu geotehnic, studiu topografic, raport de expertiză tehnică și, după caz, audit energetic și certificat de performanță energetică. Proiectantul va fi responsabil și pentru pregătirea documentațiilor necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizației de construire.

45 de zile pentru realizarea documentațiilor

Contractul prevede un termen total de 45 de zile pentru elaborarea documentațiilor tehnice, fără a include perioadele necesare obținerii avizelor, acordurilor și autorizației de construire.

Lucrările de proiectare sunt împărțite în trei etape:

*Etapa 1 – 15 zile: elaborarea DALI și obținerea avizelor, acordurilor și studiilor solicitate;

*Etapa 2 – 15 zile: elaborarea documentației tehnice pentru obținerea Autorizației de Construire – DTAC și a documentației pentru organizarea execuției – DTOE;

*Etapa 3 – 15 zile: elaborarea proiectului tehnic – PT, împreună cu detaliile de execuție – DE și caietele de sarcini – CS.

Documentația prevede că proiectantul va colabora pe parcursul elaborării proiectului cu reprezentanții beneficiarului și cu furnizorii de utilități, iar eventualele modificări sau completări solicitate de beneficiar trebuie analizate și incluse în proiect în condițiile contractului.

Ofertele pot fi depuse până în 2 septembrie 2026

Operatorii economici interesați își pot depune ofertele până la data de 2 septembrie 2026, inclusiv, fie în plic închis la Registratura Primăriei Municipiului Alba Iulia, fie electronic, la adresa indicată în invitația de participare.

Ofertele trebuie să conțină atât propunerea financiară, cât și propunerea tehnică, aceasta din urmă trebuind să demonstreze respectarea cerințelor din tema de proiectare. Perioada de valabilitate a ofertelor este de 60 de zile de la data transmiterii acestora.

Primăria solicită, între altele, documentele privind situația ofertantului în raport cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, certificatul constatator emis de ONRC și declarațiile referitoare la respectarea obligațiilor din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

Contractul va presupune și constituirea unei garanții de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, fără TVA.

sursa foto: Grădinița 1 Alba Iulia / Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal