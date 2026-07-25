Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Pericol pe un drum din Alba: Doi copii purtați într-o remorcă legată de un scuter. Alt minor a fost ținut pe genunchi de bărbat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 46 de minute

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Pericol pe un drum din Alba: Doi copii purtați într-o remorcă legată de un scuter. Alt minor a fost ținut pe genunchi de bărbat

Un șofer din Alba a dat dovadă de inconștiență atunci când a decis să se plimbe pe un drum din Alba cu un scuter electric. Atașat de scuter era o remorcă, în care erau doi minori. Un altul a fost ținut pe genunchi de bărbat, potrivit martorului care a surprins evenimentul.

Mai exact, în urmă cu câteva zile, pe drumul dintre Crăciunelul de Jos și Blaj, un conducător auto a surprins momentul în care șoferul menționat anterior transporta minorii în condiții nesigure.

Din fericire evenimentul s-a terminat fără incidente. 

,,Are 2 minori în spate și unul pe ghidon. Zona aia este periculoasă”, a explicat posesorul videoclipului pentru ziarulunirea.ro.

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