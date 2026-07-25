Alocații de stat pentru copii 2026: Drepturile sociale pentru iunie 2026 au ajuns la beneficiari
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale, a virat în această lună fondurile necesare pentru plata beneficiilor de asistență socială aferente lunii iunie 2026, se arată într-un comunicat de presă.
Sumele virate sunt următoarele:
*1.204.036.835 lei pentru 3.603.806 beneficiari ai alocațiilor de stat pentru copii;
*577.353.805 lei pentru 146.682 beneficiari ai indemnizației pentru creșterea copilului;
*54.292.154 lei pentru 70.968 beneficiari ai stimulentului de inserție;
*36.378.792 lei pentru 27.863 beneficiari ai alocației de plasament;
*189.321.165 lei pentru 357.885 beneficiari ai indemnizației lunare acordate persoanelor cu handicap grav;
*138.245.100 lei pentru 394.986 beneficiari ai indemnizației lunare acordate persoanelor cu handicap accentuat;
*71.219.115 lei pentru 357.885 beneficiari ai bugetului personal complementar lunar pentru adulții cu handicap grav;
*57.667.956 lei pentru 394.986 beneficiari ai bugetului personal complementar lunar pentru adulții cu handicap accentuat;
*7.481.040 lei pentru 93.513 beneficiari ai bugetului personal complementar lunar pentru adulții cu handicap mediu;
*30.088.488 lei pentru 54.906 beneficiari ai bugetului personal complementar lunar plătit familiei sau reprezentantului legal al copilului cu handicap grav;
*4.408.288 lei pentru 11.104 beneficiari ai bugetului personal complementar lunar plătit familiei sau reprezentantului legal al copilului cu handicap accentuat;
*3.319.320 lei pentru 16.680 beneficiari ai bugetului personal complementar lunar plătit familiei sau reprezentantului legal al copilului cu handicap mediu;
*85.709.052 lei pentru 33.298 beneficiari ai indemnizației acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap vizual grav;
*132.429 lei pentru 134 de beneficiari ai alocației lunare de hrană pentru copii, acordată în temeiul Legii nr. 448/2006;
*13.670.910 lei pentru 13.809 beneficiari ai alocației lunare de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA;
*3.170.558 lei pentru 3.551 beneficiari ai indemnizației lunare de hrană pentru persoanele cu TBC;
*190.446.488 lei pentru 257.678 beneficiari ai venitului minim de incluziune;
*35.789.388 lei pentru 719.710 beneficiari ai tichetului de energie, acordat în baza OUG nr. 35/2025, pentru sprijinirea consumatorilor casnici aflați în situația de sărăcie energetică.
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială asigură, prin agențiile teritoriale, plata drepturilor de asistență socială către beneficiari, în cont bancar sau prin mandat poștal, conform calendarului de plată stabilit, se precizează în comunicatul de presă amintit.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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