VIDEO | Polițiștii din Blaj au aplicat amenzi de aproape 3.000 de lei, după conflictul violent din oraș de acum câteva zile. Au fost verificate zeci de persoane

Polițiștii din Blaj au aplicat amenzi de aproape 3.000 de lei, după conflictul violent din oraș de acum câteva zile. Au fost verificate zeci de persoane

Polițiștii din Blaj au organizat o amplă acțiune cu efective mărite în zona de siguranță publică specială instituită în municipiu, ca urmare a conflictului violent din urmă cu câteva zile.

În urma controalelor, oamenii legii au verificat peste 60 de persoane și mai mult de 40 de autovehicule, aplicând 19 sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 3.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 24/25 iulie 2026, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Blaj au organizat o acțiune cu efective mărite, în zona de siguranță publică specială instituită la nivelul municipiului, în continuarea măsurilor dispuse după conflictul produs în noaptea de 21/22 iulie 2026, în urma căruia 10 persoane au fost reținute, pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Acțiunea a avut drept scop prevenirea producerii unor fapte similare și descurajarea comportamentelor antisociale.

În cadrul activităților desfășurate, prin intermediul aplicației eDAC, au fost efectuate peste 60 de verificări de persoane și au fost controlate peste 40 de autovehicule.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 19 sancțiuni contravenționale, majoritatea pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice, în valoare totală de 2.932,5 lei.

Totodată, au fost efectuate testări pentru depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar ca măsură complementară a fost retras un certificat de înmatriculare.



Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba.

Polițiștii vor continua să acționeze cu aceeași fermitate în zona de siguranță publică specială instituită în municipiul Blaj, precum și în celelalte zone de interes operativ, pentru prevenirea și combaterea faptelor care pot afecta ordinea și liniștea publică și pentru protejarea cetățenilor.