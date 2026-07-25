Actualitate

O nouă dronă a fost doborâtă pe teritoriul României. Anunțul făcut de Nicușor Dan

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

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O nouă dronă a fost doborâtă pe teritoriul României. Anunțul făcut de Nicușor Dan 

O nouă dronă a fost doborâtă sâmbătă dimineață, la aproximativ 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, a anunțat președintele Nicușor Dan. Incidentul s-a produs la mai puțin de 24 de ore după ce o altă dronă a fost interceptată și doborâtă în județul Buzău.

„În această dimineață, la ora 8:30, o nouă dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe (Deltă). Drona a fost doborâtă de un pilot român dintr-un avion F-16”, a anunțat Nicușor Dan.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că „drona a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe”.

„Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc”, a precizat Radu Miruță.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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