Incendiu în Dealul Bistrii: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii

Incendiu într-o localitate din Câmpeni: O casă a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu în Dealul Bistrii. Flăcările au cuprins o casă nelocuită.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în oraș Câmpeni, loc. Dealul Bistrii.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la o casa, nelocuită.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE ISU Alba:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifestă cu ardere generalizată la o locuință pe aproximativ 50mp.

Fara victime. Se intervine pentru stingerea in totalitate a incendiului.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrastiv)