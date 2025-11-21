VIDEO ȘTIREA TA | La un pas de tragedie! Copil pe trotinetă, evitat la limită de un șofer din Drașov, Alba
La un pas de tragedie! Copil pe trotinetă, evitat la limită de un șofer din Drașov, Alba
Un șofer din Drașov, județul Alba, a publicat pe rețelele de socializare imagini surprinse cu camera de bord, în care un minor aflat pe o trotinetă electrică i-a apărut brusc în fața mașinii, venind cu viteză mare pe contrasens. Situația s-ar fi putut încheia dramatic, însă conducătorul auto a reușit să frâneze la timp și să evite impactul.
Conducătorul auto a publicat imaginile pe Facebook, însoțite de un mesaj amplu, în care atrage atenția asupra comportamentelor riscante din trafic, în special în rândul copiilor.
Citește și: VIDEO ȘTIREA TA | Distracție neobișnuită pentru niște copii din Vințu de Jos. Au aruncat cu pietre într-o mașină: „Părinții i-au băgat în casă instant”
Filmarea a fost realizată joi, 21 noiembrie 2025, cu camera de bord în Drașov, iar imaginile vorbesc de la sine: „Las la latitudinea fiecăruia să judece singur: vi se pare în regulă ca un copil să circule cu o trotinetă electrică, cu viteză mare și pe contrasens?” – a transmis L. C.
Acesta a atras atenția și asupra lipsei echipamentelor de protecție, menționând că nici casca nu era folosită, deși este obligatorie pentru minorii care circulă pe partea carosabilă:
„Să nu mai zic și de cască, fiindcă oricum nimeni nu o poartă, totuși fiind obligatorie până la vârsta de 16 ani, atunci când aceștia circulă pe partea carosabilă.”
Pentru a proteja identitatea copilului, conducătorul auto a decis să blureze fața minorului: „Nu vreau să fac rău nimănui prin această postare, așadar am blurat fața băiatului pentru că este minor și nu vreau să existe urmări negative pentru nici una dintre părți, în urma distribuirii acestui clip.”
Mesajul său continuă cu un apel direct către părinți, pe care îi îndeamnă să acorde mai multă atenție regulilor de siguranță rutieră:
„Vreau doar să atrag atenția părinților: copiii trebuie învățați să circule responsabil și civilizat, pentru siguranța lor și a celor din jur.”
Șoferul a explicat și cât de aproape s-a aflat de producerea unui accident:
„Dacă aveam o viteză puțin mai mare, sau eram mai centrat pe drum, cu siguranță îl loveam. Și probabil în acel caz era culpă comună. Fiarele se reparau, dar o mână, un picior rupt, sau altceva și mai grav cine le-ar fi suportat? Cine ieșea mai ‘șifonat’ din tot acest incident?”
În final, L. C. a amintit și de câteva date statistice despre accidentele cu trotinete electrice din România:
„Știați că în România, accidentele cu trotinete au crescut dramatic: în primele 7 luni din 2025 s-au înregistrat 1.525 de accidente, cu 7 morți și peste 1.600 de răniți, iar în tot anul 2024 au fost 9 morți și peste 1.300 de răniți în astfel de incidente.
Prin urmare tendința este în creștere. Așadar așteptați-vă să vedeți tot mai multe trotinete, și tot mai multe accidente de acest fel.”
L. C. a precizat că trotinetele electrice au utilitatea lor, însă trebuie folosite cu responsabilitate:
„Nu zic că aceste trotinete nu sunt bune, aproape fiecare lucru din lumea asta are o utilitate, dar să nu uităm și focul (asta mi-a venit în minte, pe moment, dar sunt „n” lucruri foarte folositoare, dar cu care te poți lovi, accidenta, rănii, dacă nu ești atent) este unul dintre cele mai mari descoperiri ale umanității, dar aduce și mari pagube dacă nu este folosit cu conștiință.”
Incidentul din Drașov se înscrie într-un context național preocupant, în care accidentele în care sunt implicate trotinete electrice sunt tot mai frecvente. Localnicul speră ca imaginile și mesajul său să contribuie la creșterea gradului de conștientizare și la prevenirea unor tragedii viitoare.
