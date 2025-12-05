VIDEO ȘTIREA TA | Intervenție pe Calea Moților după ce un apel la 112 a anunțat miros de gaze la un bloc. Precizările ISU Alba
Intervenție pe Calea Moților după ce un apel la 112 a anunțat miros de gaze la un bloc. Precizările ISU Alba
O persoană a apelat la numărul de urgență, vineri, 5 decembrie pentru a anunța că există miros de gaz la un bloc de pe Calea Moților.
Mai multe echipaje au intervenit la fața locului. Printre acestea se numără: ISU Alba, Poliția Locală, dar și o echipă Delgaz Grid.
Din primele informații, în zonă se efectuează lucrări. Cel mai probabil, totul a pornit de la regulatoarele de presiune, care au refulat o cantitate foarte mică de gaz, din cauza presiunii foarte mari. Din aceast motiv, persoana a anunțat autoritățile folosind numărul de urgență. Din fericire, în acest moment, nu există riscul producerii unui accident.
,,Nu există scăpări de gaze”, a precizat ISU Alba pentru Ziarul Unirea.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
VIDEO ȘTIREA TA | Strada Abrudului, din inima cartierului Micești, plină de gropi și noroi: ,,Vom merge cu cizme de cauciuc la lucru”
Strada Abrudului, din inima cartierului Micești, plină de gropi și noroi: ,Vom merge cu cizme de cauciuc la lucru” Locuitorii străzii Abrudului, din Alba Iulia, continuă să fie nevoiți să trăiască pe o stradă plină de gropi și noroi. Localnicii se tem că, dacă situația rămâne neschimbată, vor fi nevoiți să poarte cizme de cauciuc […]
FOTO ȘTIREA TA | Lipsă de civilizație de 1 Decembrie la Alba Iulia. Un grup de persoane au lăsat dezastru în urma lor: ,,Masa plină, toate resturile, de la mâncare, băutură”
Lipsă de civilizație de 1 Decembrie la Alba Iulia. Un grup de persoane au lăsat dezastru în urma lor: ,,Masa plină, toate resturile, de la mâncare, băutură” Ziua de 1 Decembrie sărbătorită la Alba Iulia nu a scăpat fără incidente neplăcute sau rușinoase. În această categorie se află și un grup de persoane care a […]
FOTO ȘTIREA TA | Un tânăr din Alba a ajuns în pragul suicidului după o percheziție a polițiștilor din cadrul IPJ Hunedoara: „Dacă sunt cuminte și tot nu-mi dați pace, atunci scap eu de voi”
Un tânăr din Alba a ajuns în pragul suicidului după o percheziție a polițiștilor din cadrul IPJ Hunedoara: „Dacă sunt cuminte și tot nu-mi dați pace, atunci scap eu de voi” Un tânăr de 24 de ani din Cugir, județul Alba, a relatat ziaruluiunirea.ro că a trecut printr-un episod psihic sever după ce polițiști din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Violența crește la nivel global: România coboară două poziții în topul păcii globale. Care sunt cele mai sigure țări din lume în 2025
Violența crește la nivel global: România coboară două poziții în topul păcii globale. Care sunt cele mai sigure țări din...
Războiul pensiilor speciale se intensifică: CCR urmează să judece sesizarea ÎCCJ privind noua lege. Ce ar putea schimba decizia Curții Constituționale
Războiul pensiilor speciale se intensifică: CCR urmează să judece sesizarea ÎCCJ privind noua lege. Ce ar putea schimba decizia Curții...
Știrea Zilei
FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat șase meciuri fără înfrângeri și a învins adversare din clase mai mari
FOTO | Lupu Damaris, elevă la un liceu din Alba, performanță remarcabilă la Olimpiada Sportului Școlar la șah: A jucat...
Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul l-a văzut pe camerele de supraveghere
Tentativă de furt la Sebeș: Tânăr de 18 ani, reținut după ce a fost prins în flagrant într-o casă. Proprietarul...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025 și pentru perioada 08.12.2025-14.12.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 15.12.2025-21.12.2025 și pentru perioada 08.12.2025-14.12.2025 Distribuție Energie...
SEBEȘ: Vineri, 5 decembrie, începe Târgul de Crăciun! Luminițe de sărbătoare și surprize pentru copii, în seara de Moș Nicolae
SEBEȘ: Vineri, 5 decembrie, începe Târgul de Crăciun! Luminițe de sărbătoare și surprize pentru copii, în seara de Moș Nicolae ...
Politică Administrație
Comunicat de presă: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba
„Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba...
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL NICOLAE 2025. Idei de URARI şi FELICITARI pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfantul Nicolae 2025. Felicitări, urări, SMS-uri și mesaje de Moş Nicolaie. Texte cu mesaje de Moș Nicolae haioase...
Cui îi spunem „La mulți ani” de Sfântul Nicolae: Câți români își serbează onomastica de Moș Nicolae
Cui îi spunem „La mulți ani” de Sfântul Ierarh Nicolae 2024. Nume derivate care se sărbătoresc de Sf Nicolae Calendarul...