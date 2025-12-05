VIDEO ȘTIREA TA | Intervenție pe Calea Moților după ce un apel la 112 a anunțat miros de gaze la un bloc. Precizările ISU Alba

Intervenție pe Calea Moților după ce un apel la 112 a anunțat miros de gaze la un bloc. Precizările ISU Alba

O persoană a apelat la numărul de urgență, vineri, 5 decembrie pentru a anunța că există miros de gaz la un bloc de pe Calea Moților.

Mai multe echipaje au intervenit la fața locului. Printre acestea se numără: ISU Alba, Poliția Locală, dar și o echipă Delgaz Grid.

Din primele informații, în zonă se efectuează lucrări. Cel mai probabil, totul a pornit de la regulatoarele de presiune, care au refulat o cantitate foarte mică de gaz, din cauza presiunii foarte mari. Din aceast motiv, persoana a anunțat autoritățile folosind numărul de urgență. Din fericire, în acest moment, nu există riscul producerii unui accident.

,,Nu există scăpări de gaze”, a precizat ISU Alba pentru Ziarul Unirea.

