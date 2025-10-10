Rămâi conectat

VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență la cote maxime în traficul din Alba! Șofer din Cluj, surprins mergând pe contrasens pe o bretea de acces

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență la cote maxime în traficul din Alba! Șofer din Cluj, surprins mergând pe contrasens pe o bretea de acces dinspre autostradă

O întâmplare care demonstrează neatenția și inconștiența de nedescris a unor șoferi, care pune viața tuturor participanților la trafic în pericol, a fost surprinsă astăzi, 10 octombrie, în Alba Iulia, la intrarea pe autostradă, sensul de mers spre Teiuș.

Mai exact, un șofer cu numere de Cluj, a fost filmat în timp ce se afla pe contrasens pe breteaua de acces care leagă sensul giratoriu de autostradă.

Camera de bord a unui participant la trafic a surprins momentul, iar conducătorul auto a trimis înregistrarea pentru Ziarul Unirea, alături de textul: ,,Poate face și poliția ceva că prea e plin de inconștienți pe drumuri. Asta pe lângă traficul (i)mobil din Alba…”.

Din fericire, evenimentul rutier nu s-a sfârșit printr-un accident. Totuși, astfel de momente arată lipsa de atenție de care anumiți șoferi dau dovadă. Astfel de evenimente se pot transforma în adevărate tragedii, dacă circumstanțele ar fi fost diferite puțin diferite.

