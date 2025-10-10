VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență la cote maxime în traficul din Alba! Șofer din Cluj, surprins mergând pe contrasens pe o bretea de acces
VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență la cote maxime în traficul din Alba! Șofer din Cluj, surprins mergând pe contrasens pe o bretea de acces dinspre autostradă
O întâmplare care demonstrează neatenția și inconștiența de nedescris a unor șoferi, care pune viața tuturor participanților la trafic în pericol, a fost surprinsă astăzi, 10 octombrie, în Alba Iulia, la intrarea pe autostradă, sensul de mers spre Teiuș.
Mai exact, un șofer cu numere de Cluj, a fost filmat în timp ce se afla pe contrasens pe breteaua de acces care leagă sensul giratoriu de autostradă.
Camera de bord a unui participant la trafic a surprins momentul, iar conducătorul auto a trimis înregistrarea pentru Ziarul Unirea, alături de textul: ,,Poate face și poliția ceva că prea e plin de inconștienți pe drumuri. Asta pe lângă traficul (i)mobil din Alba…”.
Din fericire, evenimentul rutier nu s-a sfârșit printr-un accident. Totuși, astfel de momente arată lipsa de atenție de care anumiți șoferi dau dovadă. Astfel de evenimente se pot transforma în adevărate tragedii, dacă circumstanțele ar fi fost diferite puțin diferite.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea Ta
VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență maximă: Depășire pe linie continuă dublă la Alba Iulia, la „adăpostul” nopții
Inconștiență maximă: Depășire pe linie continuă dublă la Alba Iulia, la „adăpostul” nopții O manevră extrem de riscantă și, evident, neregulamentară, a fost făcută în trafic la Alba Iulia în seara zilei de joi, 9 octombrie 2025. Un șofer a efectuat o depășire pe linie continuă dublă, după cum se poate vedea în imaginile trimise […]
FOTO ȘTIREA TA | Mașini parcate pe spații verzi pe strada Traian. Albaiulian: „Am sunat de nenumărate ori la Poliția Locală… Nu s-a făcut absolut nimic de doi ani”
Mașini parcate pe spații verzi pe strada Traian. Albaiulian: „Am sunat de nenumărate ori la Poliția Locală… Nu s-a făcut absolut nimic de doi ani” Un cititor și-a exprimat recent nemulțumirea față de lipsa de reacție a Poliției Locale Alba Iulia în privința mașinilor parcate ilegal pe spațiile verzi de pe strada Traian. Acesta susține […]
FOTO ȘTIREA TA | Dimineți cu nervii întinși pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia: „Cozile de mașini se întind între blocuri. Cătun smart!”
Dimineți cu nervii întinși pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia: „Cozile de mașini se întind între blocuri. Cătun smart!” Diminețiile sunt de coșmar pentru cei care sunt nevoiți să depășească „hopul” numit strada Emil Racoviță din Alba Iulia, aflată în plin șantier, pentru a merge la muncă. Imaginile de la fața locului trimise în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Accident rutier MORTAL între trei autoturisme pe DN 1C! Un bărbat a murit, iar alte șase primesc îngrijiri medicale în aceste momente
Accident rutier MORTAL între trei autoturisme pe DN 1C! Un bărbat se luptă între viață și moarte, iar alte patru,...
Ilie Bolojan a vorbit despre riscul de blackout din iarna acestui an: ,,Ar trebui să o trecem în condiții normale”
Ilie Bolojan, despre riscul de blackout din iarna acestui an: ,,Ar trebui să o trecem în condiții normale. ” Ilie...
Știrea Zilei
13 octombrie 2025 | DECIZIA de EXPROPRIERE pentru realizarea Centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia la aprobare în Consiliul Local. VALOAREA DESPĂGUBIRILOR
DECIZIA de EXPROPRIERE pentru realizarea Centurii de sud-vest a municipiului Alba Iulia la aprobare în Consiliul Local Pe ordinea de...
PROTEST spontan în secțiile UM Cugir: Muncitorii au întrerupt vineri lucrul. Care sunt nemulțumirile acestora și ce spune conducerea și sindicatul
PROTEST spontan în secțiile UM Cugir: Muncitorii au întrerupt vineri lucrul. Care sunt nemulțumirile acestora și ce spune conducerea și...
Curier Județean
O firmă din județ a rămas fără 12.000 de euro în cont! Mesajul de apreciere transmis după ce IPJ Alba a rezolvat problema: ,,O sursă de motivație pentru următorul caz”
O firmă din județ a rămas fără 12.000 de euro în cont! Cum sună mesajul de mulțumire primit de IPJ...
„Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare”, proiect derulat de Muzeul „Astra” Sibiu în parteneriat cu Primăria Abrud: Circuit muzeal inovator care va ilustra exploatarea minieră auriferă
„Aurul Apusenilor. Blestem și dezvoltare”, proiect derulat de Muzeul „Astra” Sibiu în parteneriat cu Primăria Abrud Muzeul ASTRA, în calitate...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Opinii Comentarii
10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar fi împlinit astăzi 58 de ani
10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar...
10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani
10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani Ziua Mondială...