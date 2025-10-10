VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență la cote maxime în traficul din Alba! Șofer din Cluj, surprins mergând pe contrasens pe o bretea de acces dinspre autostradă

O întâmplare care demonstrează neatenția și inconștiența de nedescris a unor șoferi, care pune viața tuturor participanților la trafic în pericol, a fost surprinsă astăzi, 10 octombrie, în Alba Iulia, la intrarea pe autostradă, sensul de mers spre Teiuș.

Mai exact, un șofer cu numere de Cluj, a fost filmat în timp ce se afla pe contrasens pe breteaua de acces care leagă sensul giratoriu de autostradă.

Camera de bord a unui participant la trafic a surprins momentul, iar conducătorul auto a trimis înregistrarea pentru Ziarul Unirea, alături de textul: ,,Poate face și poliția ceva că prea e plin de inconștienți pe drumuri. Asta pe lângă traficul (i)mobil din Alba…”.

Din fericire, evenimentul rutier nu s-a sfârșit printr-un accident. Totuși, astfel de momente arată lipsa de atenție de care anumiți șoferi dau dovadă. Astfel de evenimente se pot transforma în adevărate tragedii, dacă circumstanțele ar fi fost diferite puțin diferite.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI