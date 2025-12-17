VIDEO ȘTIREA TA | Greva foamei în Alba Iulia. O femeie din Aiud protestează în fața Primăriei, după ce doi polițiști i-ar fi luat câinii de pe stradă: ,,Unul dintre ei este sub tratament”
Greva foamei în Alba Iulia. O femeie din Aiud protestează în fața Primăriei, după ce doi polițiști i-ar fi luat câinii de pe stradă: ,,Unul dintre ei este sub tratament”
O femeie din Aiud a protestat miercuri, 17 decembrie 2025, în fața Primăriei Alba Iulia, după ce a rămas fără cei doi câini ai săi.
Proprietara câinilor a ales să facă greva foamei după ce animalele i-ar fi fost luate de pe stradă din municipiul Aiud, ieri, 16 decembrie 2025. Gestul său vine ca răspuns la acțiunea oamenilor legii, pe care o consideră nejustificată și lipsită de empatie.
Deși este din Aiud, femeia a ales să protesteze în Alba Iulia, locul inițial la care s-a gândit fiind în fața Prefecturii Alba. S-a răzgândit însă și s-a dus în fața Primăriei Municipiului Alba Iulia, spunând că acolo vizibilitatea este mai mare.
Femeia a decis să recurgă la această formă extremă de protest deoarece simte că nu are altă cale de a-și recupera câinii și pentru că aceștia reprezintă o parte esențială din viața sa.
„Motivul este următorul. Ieri, doi căței de companie ai mei se aflau la plimbare pe strada Octavilor și, de acolo, mi i-au luat doi polițiști. Nu știu unde i-au dus. Unul dintre ei este sub tratament deoarece a fost otrăvit recent. Am nevoie urgent de câinii mei înapoi”, a declarat femeia pentru Ziarul Unirea.
