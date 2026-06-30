VIDEO ȘTIREA TA | Familie de 8-9 vulpi, filmată pe un câmp între Micești și Șard: ,,Ia uite la ele ce faine sunt”

Familie de 8-9 vulpi, filmată pe un câmp între Micești și Șard: ,,Ia uite la ele ce faine sunt”

O familie de vulpi a fost surprinsă și filmată luni, 29 iunie 2026, pe un câmp la ieșire din Alba Iulia, spre Șard.

Un cititor ziarulunirea.ro, aflat la muncă pe câmpul care se întinde la ieșire din Micești spre Șard, a dat na în nas cu o familie de vulpi.

Cumetrele au fost zărite în locul numit Cureche, în mijlocul unui lan cu porumb: ,,Unii pun cucuruz, alții cresc vulpi. Ia uite la ele ce faine sunt”, spune bărbatul care a filmat sălbăticiunile.

Acesta le-a și numărat, familia fiind formată din 8-9 membrii. Animalele au remarcat prezența omului, dar nu s-au speriat, dimpotrivă au ciulit urechile curioase.

Este cunoscut faptul că vulpea mănâncă cele mai mici mamifere: șoareci de câmp, popândăi, castori, lemingi, veverițe, iepuri etc. Detectează prada chiar și fără să o vadă (după miros sau după sunet), dar nu aleargă după ea, ci sare asupra sa, cu labele din față, precum pisicile.

Majoritatea vulpilor ucid deseori mai mult decât pot mânca la o singură masă și îngroapă ce le prisosește, urmând a reveni altă dată la locul cu “provizii”.

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