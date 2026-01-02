VIDEO-ȘTIREA TA | Deszăpezire „din părți” pe Dealul Mare (DN 74), în Alba: „Nu am văzut niciun utilaj”

Deszăpezire „din părți” pe Dealul Mare, în Alba: „Nu am văzut niciun utilaj”

A doua zi din 2026 a adus ninsori destul de consistente și în zona din județul Alba a Munților Apuseni.

Una dintre consecințele imediate este că traficul se desfășoară în condiții de iarnă autentică pe drumurile din zonă.

Șoferii care au ajuns, vineri, 2 ianuarie 2026, în jurul orei 16.00, pe Dealul Mare (DN 74), spun că nu le-a fost deloc ușor să parcurgă cu mașinile proprii, în ciuda dotării corespunzătoare a vehiculelor, acest sector de drum.

„Vă spun cu mâna pe inimă că nu s-a deszăpezit. Nu am văzut absolut niciun utilaj la lucru”, a transmis un cititor ziarulunirea.ro.

Până sâmbătă. 3 ianuarie 2025, zona din Alba a Munților Apuseni, la fel ca zona montană din sudul județului, se află sub incidența unei avertizări meteo Cod Portocaliu de viscol și ninsori.

Conform meteorologilor, în Carpații Occidentali, în Carpații Meridionali și în nordul și centrul Carpaților Orientali, vântul va avea intensificări puternice cu viteze de 70…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 90…120 km/h.

Va fi viscol puternic și vizibilitate redusă sub 50 m. La altitudini de peste 1500 m în Carpații Occidentali se va depune strat de zăpadă, în general de 30…50 cm (echivalent în apă de 20…50 l/mp).

