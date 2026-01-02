Rămâi conectat

Ştirea Ta

VIDEO-ȘTIREA TA | Deszăpezire „din părți” pe Dealul Mare (DN 74), în Alba: „Nu am văzut niciun utilaj”

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

în

De

Deszăpezire „din părți” pe Dealul Mare, în Alba: „Nu am văzut niciun utilaj”

A doua zi din 2026 a adus ninsori destul de consistente și în zona din județul Alba a Munților Apuseni.

Una dintre consecințele imediate este că traficul se desfășoară în condiții de iarnă autentică pe drumurile din zonă.

Citește și: 2-3 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU de VISCOL și NINSORI în Alba și alte județe din țară. Rafale de 90…120 km/h și strat de zăpadă de 30-50 cm la munte

Șoferii care au ajuns, vineri, 2 ianuarie 2026, în jurul orei 16.00, pe Dealul Mare (DN 74), spun că nu le-a fost deloc ușor să parcurgă cu mașinile proprii, în ciuda dotării corespunzătoare a vehiculelor, acest sector de drum.

„Vă spun cu mâna pe inimă că nu s-a deszăpezit. Nu am văzut absolut niciun utilaj la lucru”, a transmis un cititor ziarulunirea.ro.

Până sâmbătă. 3 ianuarie 2025, zona din Alba a Munților Apuseni, la fel ca zona montană din sudul județului, se află sub incidența unei avertizări meteo Cod Portocaliu de viscol și ninsori.

Conform meteorologilor, în Carpații Occidentali, în Carpații Meridionali și în nordul și centrul Carpaților Orientali, vântul va avea intensificări puternice cu viteze de 70…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 90…120 km/h.

Va fi viscol puternic și vizibilitate redusă sub 50 m. La altitudini de peste 1500 m în Carpații Occidentali se va depune strat de zăpadă, în general de 30…50 cm (echivalent în apă de 20…50 l/mp).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Mai multe mașini vandalizate în Ajun de Anul Nou 2026, la Alba Iulia: Proprietarii s-au trezit cu cauciucurile tăiate într-o parcare din Cetate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

31 decembrie 2025

De

Mai multe mașini vandalizate în Ajun de Anul Nou 2026, la Alba Iulia: Proprietarii s-au trezit cu cauciucurile tăiate într-o parcare din Cetate Mai mulți șoferi din Alba Iulia și-au găsit miercuri dimineața, în Ajun de Anul Nou 2026, mașinile vandalizate în parcare. Mai exact, autoturismele au avut cauciucurile tăiate. Incidentul a fost semnalat de […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Vestitorii primăverii au înflorit la Alba Iulia în pragul Anului Nou. Au fost fotografiați pe mai multe străzi din oraș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 zile

în

29 decembrie 2025

De

Vestitorii primăverii au înflorit la Alba Iulia în pragul Anului Nou. Au fost fotografiați pe mai multe străzi din oraș Ghioceii, numiți și vestitorii primăverii, au apărut pe mai multe străzi din Alba Iulia cu trei zile înainte de Anul Nou. Mai exact, un bărbat a surprins mai mulți ghiocei care au răsărit cu puțin […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | O stradă din Alba Iulia, scoasă din noroi pe banii unui locuitor: ,,Eram nevoiți, la propriu, să punem pungi legate peste încălțăminte”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 zile

în

27 decembrie 2025

De

O stradă din Alba Iulia, scoasă din noroi pe banii unui locuitor: ,,Eram nevoiți, la propriu, să punem pungi legate peste încălțăminte” Un bărbat care locuiește în Alba Iulia a decis să intervină pe cont propriu după ce o stradă publică din cartierul în care trăiește a devenit impracticabilă. Mai exact, o stradă din Ampoi […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 1 minut

Cum va fi vremea în România până în 2 februarie 2026: Temperaturi scăzute și precipitații excedentare în zilele care vin

Cum va fi vremea în România până în 2 februarie 2026 Meteorologii ANM au emis, vineri, 2 ianuarie 2026, estimările...
Actualitateacum 2 ore

Val de scumpiri în noul an: Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie 2026. Majorări sunt și la carburanţi, țigări și băuturi alcoolice

Val de scumpiri în noul an: Cu cât au crescut impozitele pentru locuințe și mașini de la 1 ianuarie 2026....

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 ore

La un pas de tragedie într-o comună din Alba: Un copil de 3 ani și un bărbat de 47 de ani, răniți după ce au fost loviți de o mașină pe trotuar

Un copil de 3 ani și un bărbat de 47 de ani, răniți după ce au fost loviți de o...
Ştirea zileiacum 7 ore

Horoscop 2026 CARIERĂ și BANI pentru fiecare zodie: Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă

Horoscop 2026 CARIERĂ și BANI pentru fiecare zodie: Racii pun viața personală în prim-plan, Scorpionii trec printr-o transformare profundă După...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

MÂINE | Se deschide parțial sezonul de schi la Domeniul Schiabil Șureanu. Se va schia pe două pârtii

Se deschide parțial sezonul de schi la Domeniul Schiabil Șureanu. Se va schia pe două pârtii Momentul mult așteptat pentru...
Curier Județeanacum 2 ore

VIDEO | Ninsoare abundentă pe DC 260, la Gârda de Sus: Echipaje de poliție și de deszăpezire în teren, pentru siguranța participanților la trafic

Ninsoare abundentă pe DC 260, la Gârda de Sus: Echipaje de poliție și de deszăpezire în teren, pentru siguranța participanților...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 zile

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
Politică Administrațieacum 4 zile

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...
Opinii - Comentariiacum o zi

Horoscop 2026: Previziuni astrologice ale anului pentru fiecare zodie în parte

HOROSCOP 2026, previziuni pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scorpion, săgetător, capricorn, vărsător, pești Anul 2026...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea