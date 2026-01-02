2-3 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU de VISCOL și NINSORI în Alba și alte județe din țară. Rafale de 90…120 km/h și strat de zăpadă de 30-50 cm la munte
2-3 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU de VISCOL și NINSORI în Alba și alte județe din țară. Rafale de 90…120 km/h și strat de zăpadă de 30-50 cm la munte
Meteorologii ANM au emis vineri dimineața o informare meteo de vreme rea valabilă în intervalul 02 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 22:00, în Alba și alte județe din țară. Vor fi precipitații moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada și polei.
Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și local se vor acumula cantități de apă de 15…30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20…50 cm). În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5…15 cm.
Citește și: VIDEO | Intervenții de deszăpezire pe mai multe drumuri din județ. Alba, sub cod portocaliu de viscol și ninsori
Vor fi precipitații mixte în Crișana, Banat, iar cu precădere sâmbătă (3 ianuarie) și în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Pe alocuri se va forma polei.
Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea. Intensificări ale vântului vor fi și în zonele joase de relief din Moldova, Dobrogea, iar pe parcursul zilei de vineri (2 ianuarie) și în Banat, Crișana, nord-estul Munteniei și pe arii restrânse în Transilvania, cu viteze în general de 40…50 km/h. În nord-vest și centru, trecător și pe arii restrânse ninsoarea va fi viscolită.
Până vineri (9 ianuarie) temporar vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate.
COD PORTOCALIU 02 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00
În Carpații Occidentali, în Carpații Meridionali și în nordul și centrul Carpaților Orientali, vântul va avea intensificări puternice cu viteze de 70…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 90…120 km/h. Va fi viscol puternic și vizibilitate redusă sub 50 m. La altitudini de peste 1500 m în Carpații Occidentali se va depune strat de zăpadă, în general de 30…50 cm (echivalent în apă de 20…50 l/mp).
COD GALBEN 02 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00
În intervalul menționat la munte vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula 20…30 l/mp. Vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 10…20 cm. În Carpații de Curbură vântul va avea intensificări cu viteze de 70…90 km/h.
COD GALBEN 02 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00
Vântul va avea intensificări în Banat, Crișana, sudul Moldovei și pe litoral, cu viteze de 50…70 km/h.
