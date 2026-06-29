VIDEO ȘTIREA TA | „Concert” de nesimțire la Blaj: Muzică la maximum din boxele unei mașini, în miezul nopții. ,,Puțin bun-simț face mai mult decât orice playlist”
„Concert” de nesimțire la Blaj: Muzică la maximum din boxele unei mașini, în miezul nopții. ,,Puțin bun-simț face mai mult decât orice playlist”
Locuitorii unei zone din Blaj au avut parte de un „concert” nedorit în noaptea de 28 spre 29 iunie. Mai exact, un bărbat nu a ținut cont de orele de liniște și a dat muzica de la mașină la un volum ridicat.
În jurul orei 00:30, un grup de bărbați, cel mai probabil tineri, a fost filmat pe o stradă din Blaj în timp ce asculta muzică la volum ridicat dintr-o mașină parcată în zonă.
Pagina de Facebook „Ai parcat ca un bou în Blaj” a publicat un mesaj pe o rețea de socializare, explicând de ce un astfel de comportament poate fi extrem de deranjant, mai ales în contextul zilelor caniculare din ultima perioadă:
,,Anunț pentru DJ-ul din mașina de la ora 00:35: concertul gratuit nu a fost cerut de nimeni.
După o zi sufocantă, tot Blajul doarme cu geamurile deschise ca să prindă puțină răcoare. Ora de liniște începe la 22:00, iar tulburarea liniștii publice se poate sancționa cu amendă.
Puțin bun-simț face mai mult decât orice playlist.”, se arată în mesajul publicat de pagina de Facebook menționată anterior.
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