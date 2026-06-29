Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | „Concert” de nesimțire la Blaj: Muzică la maximum din boxele unei mașini, în miezul nopții. ,,Puțin bun-simț face mai mult decât orice playlist”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

„Concert” de nesimțire la Blaj: Muzică la maximum din boxele unei mașini, în miezul nopții. ,,Puțin bun-simț face mai mult decât orice playlist”

Locuitorii unei zone din Blaj au avut parte de un „concert” nedorit în noaptea de 28 spre 29 iunie. Mai exact, un bărbat nu a ținut cont de orele de liniște și a dat muzica de la mașină la un volum ridicat.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

În jurul orei 00:30, un grup de bărbați, cel mai probabil tineri, a fost filmat pe o stradă din Blaj în timp ce asculta muzică la volum ridicat dintr-o mașină parcată în zonă.

Pagina de Facebook „Ai parcat ca un bou în Blaj” a publicat un mesaj pe o rețea de socializare, explicând de ce un astfel de comportament poate fi extrem de deranjant, mai ales în contextul zilelor caniculare din ultima perioadă:

,,Anunț pentru DJ-ul din mașina de la ora 00:35: concertul gratuit nu a fost cerut de nimeni.

După o zi sufocantă, tot Blajul doarme cu geamurile deschise ca să prindă puțină răcoare. Ora de liniște începe la 22:00, iar tulburarea liniștii publice se poate sancționa cu amendă.

Puțin bun-simț face mai mult decât orice playlist.”, se arată în mesajul publicat de pagina de Facebook menționată anterior.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO-ȘTIREA TA | „Cu căruciorul, direct pe banda de circulație!” Revolta unui tată din Micești: „Cum ajunge o mamă cu un bebeluș la trecerea de pietoni?”

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

28 iunie 2026

De

FOTO-ȘTIREA TA | „Cu căruciorul, direct pe banda de circulație!” Revolta unui tată din Micești: „Cum ajunge o mamă cu un bebeluș la trecerea de pietoni?” O situație semnalată de un cititor al ziarulunirea.ro readuce în atenție problemele de infrastructură pietonală din cartierul Micești din Alba Iulia. Potrivit acestuia, părinții care ies la plimbare cu […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | „A oprit în mijlocul drumului”. Instructor auto din Alba Iulia, surprins încălcând regulile de circulație

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 zile

în

23 iunie 2026

De

„A oprit în mijlocul drumului”. Instructor auto din Alba Iulia, surprins încălcând regulile de circulație Un instructor auto din Alba Iulia a fost surprins încălcând regulile de circulație pe o stradă din municipiu, marți, 23 iunie 2026. Mai exact, bărbatul a ,,oprit” autoturismul chiar pe carosabil, iar elevul aflat în afara mașinii a fost nevoit […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Depășire riscantă pe un drum din Alba: Șofer de Audi, la un pas să provoace o tragedie

Bogdan Ilea

Publicat

acum o săptămână

în

22 iunie 2026

De

Depășire riscantă pe un drum din Alba: Șofer de Audi, la un pas să provoace o tragedie Un șofer din Alba a fost la un pas să provoace o adevărată tragedie pe un drum din județ, în data de 21 iunie 2026, în jurul orei 16:15. Mai exact, incidentul rutier, care a avut loc, cel […]

Citește mai mult