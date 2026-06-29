FOTO | Rezultate impresionante pentru CSM Unirea Alba Iulia la Transylvania Triathlon 2026: Ce locuri au ocupat sportivii

Rezultate impresionante pentru CSM Unirea Alba Iulia la Transylvania Triathlon 2026: Ce locuri au ocupat sportivii

Sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia au obținut rezultate impresionante la Transylvania Triathlon 2026, care a fost și campionat național şi balcanic pe distanță half Ironman.

Cu toate că temperatura a depășit 35 de grade °C, sportivii au reușit să obțină clasări de top.

Rezultatele obținute de sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia la Transylvania Triathlon 2026:

Half Ironman (1,9 km / 80 km / 10 km)

Ioana Lazăr – 4h25’, locul 4 Open, Locul 1 AG 30–34, Campioană Națională și Campioană Balcanică la categoria sa de vârstă.

Dorin Fleseriu – 4h17’, locul 5 AG 50–54.

Distanța Olimpică (1,5 km / 40 km /10 km)

Liviu Lazăr – 2h19’, locul 2 Open și loc 2 AG 30–34.

Iulia Miclăuș – 3h57’, locul 3 AG 50–54.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE