Prezența unui URS, semnalată în comuna Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată în comuna Șugag: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
În comuna Șugag a fost semnalată prezența unui urs, a anunțat Jandarmeria Alba, duminică, 28 iunie 2026, la ora 21.35.
La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
„Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.
Intervenția este în desfășurare.
Vom reveni cu informații actualizate”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei Alba.
Sfaturi care le-ar putea salva viața celor care dau nas în nas cu ursul
Toți salvamontiștii atrag atenția asupra faptului că nu este bine să pornești într-o drumeție singur, fără a fi însoțit de măcar 1-2 parteneri de drum. De asemenea, rucsacul tău ar trebui să conțină un fluier și un spray de urs, pe care îl poți cumpăra din magazinele de specialitate.
Totodată, trebuie să știi că, dacă ursul înaintează spre tine, nu este neapărat un semn că urmează un atac, însă e bine să fii precaut. La fel, dacă animalul se ridică pe labele din spate, nu înseamnă că te va ataca, ci că vrea să obțină cât mai multe informații despre situația în care se află.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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