Regulament nou privind curățenia în Alba Iulia, în pregătire: Amenzi drastice și „toleranță zero” pentru cei care își lasă clădirile în paragină sau ignoră zăpada. Cât va „costa” să scuturi covoare pe geam

Administrația locală din Alba Iulia introduce prin proiectul de hotărâre nr. 235 din 17 iunie 2026, pus în consultare publică, un nou regulament de gospodărire a municipiului. Inițiat de primarul Gabriel Pleșa, acesta actualizează regulile existente.

Noul document vine la pachet cu un instrument juridic mult mai tranșant pentru Poliția Locală Alba Iulia, vizând direct estetica urbană, curățenia stradală și disciplina locativă.

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