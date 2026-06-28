Regulament nou privind curățenia în Alba Iulia, în pregătire: Amenzi drastice și „toleranță zero” pentru cei care își lasă clădirile în paragină sau ignoră zăpada. Cât va „costa” să scuturi covoare pe geam
Regulament nou privind curățenia în Alba Iulia, în pregătire: Amenzi drastice și „toleranță zero” pentru cei care își lasă clădirile în paragină sau ignoră zăpada. Cât va „costa” să scuturi covoare pe geam
Administrația locală din Alba Iulia introduce prin proiectul de hotărâre nr. 235 din 17 iunie 2026, pus în consultare publică, un nou regulament de gospodărire a municipiului. Inițiat de primarul Gabriel Pleșa, acesta actualizează regulile existente.
Noul document vine la pachet cu un instrument juridic mult mai tranșant pentru Poliția Locală Alba Iulia, vizând direct estetica urbană, curățenia stradală și disciplina locativă.
Amenzi de până la 5.000 de lei pentru proprietarii de clădiri neîngrijite
Proprietarii din Alba Iulia care își imaginează că aspectul exterior al imobilului este o problemă strict personală vor avea un șoc financiar. Neîntreținerea fațadelor, geamurile sparte, vitrinele nespălate sau neînlocuirea jgheaburilor și burlanelor uzate vor fi sancționate sever.
Persoanele fizice care neglijează curățarea, tencuirea sau zugrăvirea periodică a clădirilor de la frontul străzii vor fi penalizate cu sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei.
Persoanele juridice și asociațiile de proprietari care lasă imobilele în paragină riscă amenzi uriașe, situate între 1.000 și 5.000 de lei.
Aceleași sancțiuni dure, de până la 5.000 de lei pentru firme și 1.000 de lei pentru cetățeni, se aplică și pentru neîntreținerea curățeniei și igienei (inclusiv lipsa acțiunilor de dezinsecție și deratizare) în jurul blocurilor, în clădiri, pe căile de acces sau pe terenurile deținute. De asemenea, neîmprejmuirea sau nesalubrizarea terenurilor virane va fi penalizată cu aceleași sume.
Război total împotriva țurțurilor și a trotuarelor înzăpezite
Confortul vecinilor, protejat prin lege: Fără covoare scuturate pe geam!
Pentru a elimina obiceiurile considerate insalubre sau deranjante, municipalitatea din Alba Iulia introduce amenzi între 250 și 500 de lei, respectiv până la 1.000 de lei pentru firme, pentru cei prinși că scutură covoare, lenjerie sau alte obiecte pe ferestre și balcoane, dacă prin acest gest generează disconfort vecinilor sau trecătorilor. Nici iarba netăiată nu scapă: necosirea ierbii sau a gazonului din spațiile verzi aferente ori limitrofe imobilelor se pedepsește cu amenzi de până la 500 de lei (persoane fizice) și 1.000 de lei (persoane juridice).
Murdărirea sau deteriorarea clădirilor publice și a monumentelor atrage o sancțiune fixă, extrem de aspră, atât pentru cetățeni, cât și pentru firme: între 1.000 și 5.000 de lei.
Ultimatum de 30 de zile și lucrări de igienizare pe cheltuiala proprietarului
Unul dintre cele mai agresive mecanisme introduse de noul regulament vizează intervenția directă a municipalității. Primarul poate aproba ca serviciile edilitare să execute acțiuni de curățare și igienizare în numele și pe cheltuiala proprietarilor care refuză să își îngrijească terenurile sau imobilele.
Procedura prevede o notificare prealabilă de 30 de zile. Dacă proprietarul ignoră avertismentul, Primăria face curățenie, urmând ca toate cheltuielile să fie recuperate prin constituirea unui drept de creanță. În cazul în care accesul în imobil este refuzat, primarul va solicita de urgență autorizarea instanței de judecată prin ordonanță președințială.
Sechestru auto și muncă în folosul comunității pentru datornici
Pe lângă amenzile principale, regulamentul introduce măsuri tehnico-administrative imediate, precum ridicarea autovehiculelor care ocupă abuziv locuri de parcare rezidențiale sau care blochează stațiile de încărcare electrică. Restituirea mașinilor se va face doar după ce proprietarul achită amenda și toate costurile de transport și depozitare.
Pentru cei care speră că vor ignora procesele-verbale, vestea este proastă: dacă amenda nu este achitată în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă, iar executarea silită nu este posibilă din lipsa veniturilor, Direcția Venituri va sesiza automat Judecătoria Alba Iulia, instanța putând dispune înlocuirea amenzii cu obligarea la prestarea unei activități în folosul comunității.
Despre prevederile noului regulament găsiți detalii AICI și AICI.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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