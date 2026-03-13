VIDEO ȘTIREA TA | Apariție spectaculoasă în Munții Șureanu: Doi râși, surprinși de camerele de supraveghere de la o cabană din Poarta Raiului
Apariție spectaculoasă în Munții Șureanu: Doi râși, surprinși de camerele de supraveghere de la o cabană din Poarta Raiului
Doi râși au fost surprinși într-un videoclip filmat noaptea la Pensiunea Irina din Poarta Raiului, imaginile arătând animalele sălbatice în timp ce traversează, pe rând, o zonă în apropierea pădurii.
În imaginile primite de Ziarul Unirea, filmate de o cameră de supraveghere pe timp de noapte, se observă cum cel puțin doi râși apar în cadru și se deplasează în apropierea pensiunii.
Animalele par calme și își continuă drumul fără să fie deranjate.
Râsul este unul dintre cei mai greu de observat prădători din pădurile țării, fiind recunoscut după urechile prevăzute cu smocuri negre, blana deasă și coada scurtă. Trăiește în special în zonele montane și deluroase împădurite, unde își găsește hrană și adăpost. De regulă, râsul evită contactul cu omul și are un comportament retras.
