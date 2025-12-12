VIDEO ȘTIREA TA | Alba Iulia, apucături de Veneția: Un ,,râu” s-a format după o problemă la conducta de apă de lângă Kaufland Calea Moților
Alba Iulia, apucături de Viena: Un ,,râu” s-a format după o problemă la conducta de apă de lângă Kaufland Calea Moților
O defecțiune la conducta de apă creează în aceste momente, vineri, 12 decembrie, în jurul orei 16:00, probleme în Alba Iulia, pe Calea Moților, zona Kaufland.
Mai exact, apa se varsă în aceste momente și creează un ,,râu” în preajma sa. Un locuitor a filmat un videoclip, pentru Ziarul Unirea, în care se observă cum apa a curpins mare parte din trotuar.
Nici șoferii nu scapă de această problemă, deoarece sunt nevoiți să conducă cu atenție sporită, apa ajungând și pe carosabil. Astfel, zeci de metri din zona Kaufland Cetate au fost acoperiți de culoare maronie a apei.
În aceste momente nu se cunoaște cu exactitate care este factorul principal care a condus la această problemă.
Știre în curs de actualizare…
