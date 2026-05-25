FOTO | „Mugurii Crucii Roșii” la Sebeș: Zeci de copii de grădiniță au participat la concursul de educație pentru sănătate organizat de Crucea Roșie
Zeci de copii de grădiniță din zona Sebeșului au participat zilele trecute la concursul de educație pentru sănătate și prim ajutor „Mugurii Crucii Roșii”, organizat de Crucea Roșie Română – Filiala Alba. Competiția destinată preșcolarilor s-a desfășurat la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 din Sebeș, structură a Școlii Gimnaziale „Mihail Kogălniceanu” din Sebeș.
Competiția a reușit să transforme regulile de igienă și noțiunile de bază despre primul ajutor într-un joc captivant și interactiv, perfect adaptat pe înțelesul celor mici.
Dedicat copiilor din grupele mijlocii și mari, concursul „Mugurii Crucii Roșii” a demonstrat că responsabilitatea și grija față de cei din jur se învață încă de la cele mai fragede vârste. La finalul probelor, în urma evaluării realizate de juriul competiției, toți copiii au fost declarați câștigători, primind diplome și premii consistente formate din fructe, produse de igienă personală, cărți și mini-truse de prim ajutor.
„Prin concursul „Mugurii Crucii Roșii”, Crucea Roșie își propune să îi educe pe cei mici în spiritul grijii față de sănătate și învățării primului ajutor. Ei sunt la vârsta ideală la care pot deprinde natural regulile de igienă, obiceiurile sănătoase și reguli generale de prim ajutor. În plus, avem speranța că această experiență va aprinde în sufletul unora dintre ei dorința de a alege, mai târziu, o carieră în lumea medicală.
Pe această cale, le mulțumesc cadrelor didactice care s-au implicat cu atâta dăruire în pregătirea echipajelor și îi felicit din tot sufletul pe acești copii minunați pentru curajul, responsabilitatea și energia de care au dat dovadă în cadrul concursului”, a declarat Adrian Ionel Dușa, director al Filialei Alba a Crucii Roșii Române.
Succesul deosebit al acestei ediții a fost asigurat de implicarea directă a echipei de coordonare, formată din profesoarele pentru educație timpurie Cristina Avădăni, Andreea Ioana Dobre și Georgeta Maria Zbuchea, coordonate de doamna director Zorina Bădilă.
De asemenea, li s-au alăturat în organizarea concursului doamna doctor Ana Țăran, doamna asistentă Alexandra Toderaș și cadrele didactice din unitățile partenere. La competiția din acest an au răspuns prezent echipaje de la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Sebeș, Grădinița cu Program Prelungit „Copiilor Voioși” Sebeș, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Sebeș, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 4 Sebeș, Grădinița cu Program Normal Nr. 6 Sebeș, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7 Sebeș, Grădinița cu Program Normal Nr. 8 Sebeș, Grădinița cu Program Normal Lancrăm, Grădinița cu Program Normal Petrești, Grădinița cu Program Prelungit Petrești și Grădinița cu Program Prelungit Sebeșel.
Despre Crucea Roșie Română – Filiala Alba: Societatea Națională de Cruce Roșie din România este o organizație umanitară, membră a Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie, auxiliară a autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.
În județul Alba, Crucea Roșie Română are un serviciu de ambulanță cu 9 autospeciale moderne, un serviciu de îngrijiri medicale la domiciliu și organizează cursuri de prim ajutor, de pregătire în caz de dezastre și de formare în diferite profesii medicale.
În fiecare an, Filiala Alba ajută mii de persoane vulnerabile, educă alte câteva mii de copii și adulți și derulează numeroase campanii de promovare a sănătății, printre care „Mugurii Crucii Roșii” (pentru preșcolari) și „Sanitarii Pricepuți” (pentru gimnaziu și liceu).
