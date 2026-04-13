VIDEO | ”Statu la vase” 2026, obicei unic în țară în lunea Paștelui la Șugag, aduce împreună credința, familia și valorile autentice românești. Cinci tinere familii au pregătit bucate alese şi au primit daruri pentru casă în acest an

Ioana Oprean

”Statu la vase” 2026, obicei unic în țară în lunea Paștelui la Șugag, aduce împreună credința, familia și valorile autentice românești. Cinci tinere familii au pregătit bucate alese şi au primit daruri pentru casă în acest an

”Statu la vase” este un obicei unic în țară ce are loc în lunea Paștelui la Șugag. Cinci perechi de tineri căsătoriți au pregătit în 2026 bucate alese şi au primit daruri pentru casă în acest an.

În inima tradiției, acolo unde obiceiurile se păstrează cu respect și bucurie, are loc a doua zi de Paște un eveniment cu adevărat special: „Statu’ la vase în Lunea Paștelui”, un moment de suflet al comunității din Șugag, care aduce împreună credința, familia și valorile autentice românești.

Sunt celebrați împreună tinerii căsătoriți din ultimul an, într-un cadru tradițional, alături de părintele spiritual Marius Moga senior, într-un obicei păstrat cu grijă din generație în generație.

În același spirit al valorilor familiale, este marcat un moment cu totul aparte: aniversarea doamnei Cernat Ioana, care împlinește venerabila vârstă de 100 de ani.

Născută în anul 1926, soție a lui Grosu Paștiu Petru, mamă a 8 copii (4 băieți și 4 fete), bunică a 26 de nepoți, străbunică a 44 de strănepoți și stră-străbunică a 6 stră-strănepoți, doamna Cernat Ioana este un adevărat simbol al familiei trainice și al continuității peste generații. Un destin care spune, simplu și profund, ce înseamnă rădăcina și dăinuirea.

Evenimentul va continua cu un spectacol folcloric autentic, susținut de:

-Grupul instrumental tradițional Fluierașii din Șugag
-Cornelia și Lupu Rednic

Un moment aparte va fi dedicat și cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie, un simbol al statorniciei și al iubirii durabile.

„Statu’ la vase” este o lecție despre comunitate, respect și continuitate. Este dovada vie că tradițiile noastre încă trăiesc, prin oameni și pentru oameni.

Ştirea zilei

CRIMĂ în Alba, în noaptea de Paște: Un bărbat de 47 de ani DECEDAT în urma unui conflict la beție între mai multe persoane 

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

13 aprilie 2026

De

CRIMĂ în Alba, în noaptea de Paște: Un bărbat de 47 de ani DECEDAT în urma unui conflict la beție între mai multe persoane Un bărbat de 47 de ani a decedat în noaptea de Paște, în urma unui conflict iscat între mai multe persoane, în localitatea Cenade. Potrivit unor surse ziarulunirea.ro ar fi vorba […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

REORGANIZARE în Primăria Alba Iulia: NU pleacă nimeni acasă, dar se înființează posturi noi de director 

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

12 aprilie 2026

De

REORGANIZARE în Primăria Alba Iulia: Nu pleacă nimeni acasă, dar se înființează posturi noi de director Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de miercuri, 15 aprilie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se află și proiecte de hotărâri privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, aprobarea organigramei şi statului de […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

VIDEO | Port popular, vechi de peste 100 de ani, purtat cu măndrie în prima zi de Paște la Bucium. ,,Are o însemnătate aparte”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 ore

în

12 aprilie 2026

De

Port popular, vechi de peste 100 de ani, purtat cu măndrie în prima zi de Paște la Bucium. ,,Are o însemnătate aparte” La evenimentul „Tradiție și bucurie la Bucium Poieni”, o manifestare dedicată obiceiurilor locale, muzicii populare și atmosferei de sărbătoare, participanții au purtat porturi unice, specific din zona Bucium.  Bolunduț Ovidiu și Nicola Mădălina, […]

Citește mai mult