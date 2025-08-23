VIDEO | START SPECTACULOS la Alba Carolina Bike Race 2025: Sute de participanți la competiția de anvergură. Concurs înscris în calendarul Federației Române de Ciclism

Start spectaculos la Alba Carolina Bike Race 2025: Sute de participanți la competiția de anvergură

Alba Carolina Bike Race 2025 se desfășoară sâmbătă, 23 august 2025, la Alba Iulia, primul start fiind dat la ora 9.30.

Peste 450 de concurenți participă la competiția de anvergură, parcurgând o distanță totală cumulată a traseelor de aproximativ 100 de kilometri.

Competiția ALBA CAROLINA BIKE RACE, înscrisă în calendarul competițional al Federației Române de Ciclism, este un proiect al Asociației BICICLIM ALBA, realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, și se adresează iubitorilor de ciclism montan (MTB).

Traseele au fost gândite să acopere toate categoriile de participanți, să poată fi parcurse în proporție de 100% pe bicicletă și să străbată poteci, drumuri și puncte de belvedere care să pună în valoare zona Alba Iulia-Inuri-Mamut.

PROGRAMUL CONCURSULUI ALBA CAROLINA BIKE RACE 2025

– start-ul și finish-ul pe strada Mihai Viteazul, intersecție cu strada Crișan (lângă Casa de Cultură a Sindicatelor) – (46.068237, 23.565442)

– 09:30 – Start pentru proba de 74/84 km.

– 09:45 – Start pentru proba de 44 km.

– 10:00 – Start pentru proba de 27 km.

– 10:15 – Start pentru proba de 13 km.

– 10.30 – Start pentru traseele necompetitive de copii,

– 13:00 – 16:00 – Prânz și curățarea bicicletelor(strada Mihai Viteazul, intersecție cu strada Crișan (lângă Casa de Cultură a Sindicatelor)

– 16:00 – Festivitate de premiere (strada Mihai Viteazul, intersecție cu strada Crișan lângă Casa de Cultură a Sindicatelor)

