VIDEO | Sportivii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, rezultate de excepție la etapa a doua a Olimpiadei sportului militar liceal 2026

Sportivii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, rezultate de excepție la etapa a doua a Olimpiadei sportului militar liceal 2026

Sportivii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-au remarcat prin prestații bune la etapa a doua a Olimpiadei sportului militar liceal, care a avut loc în perioada 25-30 aprilie 2026 la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc.

Disciplinele sportive la care s-au întrecut elevii celor cinci colegii militare din țară au fost: atletism, șah și jocuri sportive pe echipe – volei masculin și baschet, tir şi triatlon ca probe aplicativ militare.

„Probele la care au concurat elevii colegiului militar din Alba Iulia le-au pus la încercare talentul, pregătirea și dedicarea, dar și spiritul de fairplay și disciplina. Cupele, medaliile și diplomele obținute sunt recompensa efortului depus la antrenamente, a pasiunii și a dorinței de a reuși. Rezultatele la probele individuale, dar și la nivel de echipă îi motivează să continue antrenamentele și să își seteze obiective îndrăznețe pentru viitor”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

Iată performanțele sportivilor colegiului la cele două etape ale olimpiadei:

*Aur la:

Volei feminin (prima etapă)

Aruncarea greutății (etapa a doua)

*Argint la:

Triatlon (a doua etapă)

Cros echipă (prima etapă)

Săritura în lungime masculin (etapa a doua)

800 m masculin și feminin (etapa a doua)

Ștafetă 4X100 feminin (etapa a doua)

*Bronz la:

Volei masculin (etapa a doua)

Tir (a doua etapă)

1.500 m (etapa a doua)

Ștafetă 4X100 masculin (etapa a doua)

Ștafetă 4X400 masculin (etapa a doua)

Cros individual feminin (prima etapă)

Tenis de masă feminin (prima etapă)

La individual au fost obținute clasări pe podium astfel:

Elev sergent Raul Ciolea – Locul I – aruncarea greutății

Elev sergent Alexandru Jicărean – Locul II săritura în lungime masculin

Elev fruntaș Dragoș Floca – Locul II – 800 m masculin

Elev fruntaș Cleopatra Moldovan – Locul II – 800 m feminin

Elev sergent Daria Cășeriu – Locul III săritura în lungime feminin

Elev fruntaș Dragoș Floca – Locul III – 1.500 m masculin

Elev caporal Bianca Salati-Dragoș – Locul III – șah feminin

Elev sergent major Diana Mureșan – Locul III – cros

Elev sergent Maria Popescu – Locul III – tenis de masă

Elevii s-au pregătit sub coordonarea profesorilor, antrenorilor și instructorilor militari Felicia Vancea (volei feminin și masculin), Geanina Ilie (cros, atletism și triatlon – proba de alergare), locotenent Cătălin Bobar (tir și triatlon), locotenent Nicolae Petruse (triatlon – aruncarea grenadei), locotenent Alexandru Simion (șah), Dorin Oltean (handbal), Florin Grozav (minifotbal și tenis de masă) și Valentin Urian (baschet). Lotul sportiv s-a aflat sub coordonarea căpitanului Cristi Popa.

Clasamentul final – Olimpiada Sportului Militar Liceal 2026:

*Locul I – Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” – 198 puncte

*Locul II – Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” – 156 puncte

*Locul III – Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” – 147 puncte

*Locul IV – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” – 139 puncte

*Locul V – Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” – 106 puncte

foto: elev Cristian Galben

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI