VIDEO | Spălatul rufelor și al covoarelor la pârâul din centrul comunei Rimetea, o tradiție pe cale de dispariție: ,,Și bunica și mama mea au folosit apa de aici”
Spălatul rufelor și al covoarelor la pârâul din centrul comunei Rimetea, o tradiție pe cale de dispariție
În centrul comunei Rimetea există un loc special amenajat, unde sătenii își spală sau clătesc, rufele și covoarele, de zeci de ani. Totuși, această tradiție se află pe cale de dispariție deoarece din ce în ce mai puțină lume apelează la această metodă.
Ziarul Unirea a avut ocazia să discute cu una dintre femeile care încă își clăteste hainele și își spală covoarele în centrul comunei. Paraschiva Tobias s-a născut și a locuit toată viața în comuna Rimetea.
,,Și bunica și mama mea au folosit apa de aici. Ce să facă? Nu folosim mașini de spălat nici acum, dar atunci. Îmi este frică să nu se strice (râde n.r)”, a povestit femeia.
Cu toate că în prezent persoanele care apelează la apa din centrul comunei folosesc detergent modern, în trecut, acesta era înlocuit de către săpunul făcut în casă, despre care femeia spune că era mai calitativ.
Cu toate că încă localnicii din Rimetea continuă această tradiție, Paraschiva Tobias recunoaște că tineretul preferă alte modalități și că această modalitate s-ar putea pierde în timp. Totuși, localnica spune că ea vine la apa provenită de la pârâu chiar și iarna.
Mai mult decât atât, apa nu are rol strict în curățarea hainelor și a covoarelor. Aceasta este potabilă, iar o parte dintre săteni o folosesc chiar și pentru gătit.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Transportul local din Ocna Mureș devine ecologic și modern. Microbuzele vechi, poluante și costisitoare au fost înlocuite cu autobuze electrice, cumpărate cu fonduri europene
Transportul local din Ocna Mureș devine ecologic și modern. Microbuzele vechi, poluante și costisitoare, au fost înlocuite cu autobuze electrice Primarul orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler, a anunțat cu satisfacție intrarea în circulație a primelor trei autobuze electrice achiziționate prin fonduri europene. Proiectul, în valoare de 2,6 milioane de lei, a fost realizat prin PNRR […]
FOTO | Din frontul vieții, pe tărâmul poeziei: Versuri cu parfum de amintiri, scrise de un fost ofițer, care își găsește liniștea în poezie, la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia
Din frontul vieții, pe tărâmul poeziei: Versuri cu parfum de amintiri, scrise de un fost ofițer, care își găsește liniștea în poezie, la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba Iulia După ani petrecuți în uniformă, pe frontul vieții, un fost ofițer și-a găsit liniștea pe tărâmul poeziei. Astăzi, la Căminul pentru persoane vârstnice din Alba […]
VIDEO | Cetatea Colțești renaște din ruină: Primarul promite un nou punct de atracție turistică major pentru Rimetea
Cetatea Colțești renaște din ruină: Primarul promite un nou punct de atracție turistică major pentru Rimetea Cetatea Colțești se află într-un proces amplu de reabilitare și punere în valoare. La finalul lucrărilor, primarul din Rimetea garantează că aceasta urmează să devină ,,un punct de atracție deosebit pentru comună”. Deák-Székely Szilárd-Levente a povestit, pentru Ziarul Unirea, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Fermierii ar putea scăpa de taxe și birocrație. Tractoarele și mașinile agricole nu ar mai trebui înmatriculate
Vehiculele agricole ar putea fi folosite fără înmatriculare: Legea propusă vizează tractoarele și autoutilitarele Fermierii români ar putea beneficia de...
Salariații din asistența socială amenință cu proteste: „Sistemul este în colaps financiar”
Salariații din asistența socială amenință cu proteste: „Sistemul este în colaps financiar. Nu mai avem bani nici de salarii!” Angajații...
Știrea Zilei
VIDEO | Transportul local din Ocna Mureș devine ecologic și modern. Microbuzele vechi, poluante și costisitoare au fost înlocuite cu autobuze electrice, cumpărate cu fonduri europene
Transportul local din Ocna Mureș devine ecologic și modern. Microbuzele vechi, poluante și costisitoare, au fost înlocuite cu autobuze electrice...
VIDEO | Spălatul rufelor și al covoarelor la pârâul din centrul comunei Rimetea, o tradiție pe cale de dispariție: ,,Și bunica și mama mea au folosit apa de aici”
Spălatul rufelor și al covoarelor la pârâul din centrul comunei Rimetea, o tradiție pe cale de dispariție În centrul comunei...
Curier Județean
Când se va redeschide bazinul acoperit de înot din Blaj: Detalii de ultimă oră despre program
Când se va redeschide bazinul acoperit de înot din Blaj Bazinul acoperit de înot din municipiul Blaj se va redeschide...
ACCIDENT în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de curent și a avariat o țeavă de gaz pe Bulevardul Încoronării
ACCIDENT în Alba Iulia: O mașină a intrat într-un stâlp de curent și a avariat o țeavă de gaz pe...
Politică Administrație
Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări din județul Alba: Aiud, Teiuș și Războieni
Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări: Aiud, Teiuș și Războieni...
FOTO | Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier
Primăria Livezile vrea să preia în admnistrare porțiunea din intravilanul satului Poiana Aiudului dintr-un drum forestier Primăria Livezile face demersuri...
Opinii Comentarii
18 Octombrie: Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Cel dintâi care a zugrăvit prima icoană a Maicii Domnului
18 Octombrie: Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca. Cel dintâi care a zugrăvit prima icoană a Maicii Domnului Ca și prime...
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele sale
17 octombrie, Ziua internațională pentru eradicarea sărăciei. Obiectivul zilei este de a pune capăt sărăciei de pretutindeni, sub toate formele...