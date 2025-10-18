VIDEO | Spălatul rufelor și al covoarelor la pârâul din centrul comunei Rimetea, o tradiție pe cale de dispariție: ,,Și bunica și mama mea au folosit apa de aici”

Spălatul rufelor și al covoarelor la pârâul din centrul comunei Rimetea, o tradiție pe cale de dispariție

În centrul comunei Rimetea există un loc special amenajat, unde sătenii își spală sau clătesc, rufele și covoarele, de zeci de ani. Totuși, această tradiție se află pe cale de dispariție deoarece din ce în ce mai puțină lume apelează la această metodă.

Ziarul Unirea a avut ocazia să discute cu una dintre femeile care încă își clăteste hainele și își spală covoarele în centrul comunei. Paraschiva Tobias s-a născut și a locuit toată viața în comuna Rimetea.

,,Și bunica și mama mea au folosit apa de aici. Ce să facă? Nu folosim mașini de spălat nici acum, dar atunci. Îmi este frică să nu se strice (râde n.r)”, a povestit femeia.

Cu toate că în prezent persoanele care apelează la apa din centrul comunei folosesc detergent modern, în trecut, acesta era înlocuit de către săpunul făcut în casă, despre care femeia spune că era mai calitativ.

Cu toate că încă localnicii din Rimetea continuă această tradiție, Paraschiva Tobias recunoaște că tineretul preferă alte modalități și că această modalitate s-ar putea pierde în timp. Totuși, localnica spune că ea vine la apa provenită de la pârâu chiar și iarna.

Mai mult decât atât, apa nu are rol strict în curățarea hainelor și a covoarelor. Aceasta este potabilă, iar o parte dintre săteni o folosesc chiar și pentru gătit.

