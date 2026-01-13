VIDEO | Șosea „schiabilă”: Un TIR „patinează” pe urcare, pe DJ 107 Sâncel-Blaj. Trafic îngreunat

Șosea „schiabilă”: Un TIR „patinează” pe urcare, pe drumul Sâncel-Blaj

Traficul era îngreunat pe hulă, pe sensul Sâncel-Blaj, marți, 13 ianuarie 2026, în jurul orei 14.30.

„Un TIR patinează și nu poate înainta, blocând un sens de mers.

Circulația se desfășoară cu dificultate în zonă”, conform unei postări de pe pagina de Facebook Ai parcat ca un bou Blaj.

Drumul Județean DJ 107 are o lungime totală de aproape 80 de kilomteri. Drumul conectează Alba Iulia (DN 1) de limita județului Mureș.

Traseul drumului este Alba Iulia (DN 1) – Teleac – Hăpria – Straja – Berghin – Colibi – Secășel – Cergău Mare – Veza – Blaj – Sâncel – Lunca Târnavei – Șona – Jidvei – Sântămărie – Cetatea de Baltă – limită jud. Mureș.

video: Facebook Ai parcat ca un bou Blaj

