VIDEO | Șosea „schiabilă”: Un TIR „patinează” pe urcare, pe DJ 107 Sâncel-Blaj. Trafic îngreunat
Șosea „schiabilă”: Un TIR „patinează” pe urcare, pe drumul Sâncel-Blaj
Traficul era îngreunat pe hulă, pe sensul Sâncel-Blaj, marți, 13 ianuarie 2026, în jurul orei 14.30.
„Un TIR patinează și nu poate înainta, blocând un sens de mers.
Circulația se desfășoară cu dificultate în zonă”, conform unei postări de pe pagina de Facebook Ai parcat ca un bou Blaj.
video: Facebook Ai parcat ca un bou Blaj
